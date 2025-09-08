L’inizio è decisamente equilibrato e per i canestro di Testa e Tosetti di Sangiorgio rispondono per Legnano, Cizauskas dalla lunetta e Oboe in contropiede

Finale del Memorial Vaghi per i Knights con il superclassico contro Sangiorgio, protagoniste tante volte dell’atto finale del torneo dedicato all’amico ed ex allenatore di Legnano e Sangiorgio Tarcisio Vaghi.

I Knights si aggiudicano il Memorial Vaghi

L’inizio è decisamente equilibrato e per i canestro di Testa e Tosetti di Sangiorgio rispondono per Legnano, Cizauskas dalla lunetta e Oboe in contropiede. Nelle successive azioni, però, sono i draghi arancio-blu a prendere il comando dell’operazioni con i canestri di Testa e dell’ex Francisco Fernandez; l’astinenza legnanese dura fino ai liberi di Stepanovic di metà quarto, quando il punteggio è 15-9.

Tra un canestro e un libero Legnano si riavvicina e con il tiro da lunetta di Quinti il punteggio si fissa sul 17-14

Il finale del quarto è arido di canestri e con i liberi di Sakalas viene fissato il 21-16.

Inizio del secondo periodo unicamente a favore di Sangiorgio e, anche se Quinti rolla dentro che è un piacere, la LTC mette i punti per il 33-20 del 15’ con Tosetti e Fernandez.

La partita si sporca verso il finire del quarto e anche i canestri sono più rari, ma le due triple consecutive di Sodero, tengono Legnano in contatto sul 37-32 con il quarto che poi si chiuderà 41-36.

La seconda parte della partita

Alla ripresa Sangiorgio sembra più sciolta, ma in realtà i Knights sono efficaci riportandosi dopo tre minuti sul 47-45.

Sangiorgio prova ad allungare con la tripla di Lo, ma Cizauskas e Stepanovic ricuciono lo strappo fino al timeout del 55-52, a cui segue la tripla del pareggio di Stepanovic e i liberi del vantaggio dei Knights con Sodero sul 55-57.

Il canestro di Quinti sull’assist di Sodero vale il 57-61 con il terzo periodo che va in archivio sul 57-65.

Legnano parte bene anche nell’ultima frazione con i punti di Stepanovic e Oboe, che costringono Zambelli al timeout sul 59-70.

L’agonismo si alza verso la metà del quarto, ma i Knights i fanno trovare pronti rimangono davanti sul 65-77 con i punti di Sodero e Quinti da sotto.

Con la tripla di Sodero del 65-80 a tre minuti dalla fine, la gara virtualmente si chiude; negli ultimi minuti ancora qualche canestro per entrambe le squadre, che finiranno la partita con il punteggio di 69-84.

Vittoria del dodicesimo Memorial Vaghi per la SAE Scientifica Soevis, con Sodero nominato MVP del torneo.

Una “due giorni” che ha lasciato qualche acciacco di troppo a Legnano che nei prossimi giorni dovrà capire quanto è affollata l’infermeria, ma due partite con ottimi spunti da parte dei biancorossi, sempre più pronti all’inizio del campionato.

Il tabellino della partita

LTC SANGIORGESE BASKET – SAE SCIENTIFICA SOEVIS LEGNANO KNIGHTS 69-84 (21-16; 20-20; 16-29; 12-19)

Per Legnano: De Capitani, Riva 0, Scali 6, Quinti 11, Oboe 10, Pirovano 0, Cizauskas 13, Stepanovic 20, Sodero 20, Ferioli 0, Mastroianni 4, Oldrini 0

Per Sangiorgio: Testa 24, Tosetti 14, Lo 7, Frontini, Milani 2, Dalcò, Minoli 0, Sakalas 9, Picarelli 0, Manenti 2, Lisoni 0, Fernandez 11