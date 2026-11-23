Derby altomilanese per i Knights dopo 4 anni dall’ultimo appuntamento ufficiale in un campionato. Andata al PalaBertelli tutto esaurito, con una sfida da sempre sentita da entrambi i clan, che hanno storia comune e tanti ex su entrambi i fronti.

Legnano parte con il piede giusto, trovando subito ritmo con Stepanovic e Dolezaj e la precisione dall’arco. Sangiorgio regge fino al 7-7, poi un minibreak legnanese, porta i Knights al 9-16. L’ex Fernandez mette 5 punti in fila per il 13-16, ma Legnano segna con Scali e Quinti per un piccolo nuovo allungo. Il finale del quarto è però bluarancio ancora con Fernandez e Tosetti per il 22-23 del 10’.

All’inizio del secondo periodo Oboe segna, ma è ancora la LTC ad avere il ritmo della partita e con 5 punti ancora di Fernandez, trova il vantaggio per 27-25, costringendo Piazza al timeout. I Knights rispondono bene con la tripla di Dolezaj, quella di Scali e poi con quella di Beretta, che riportano la SAE Scientifica Soevis avanti di 6 sul 30-36. Il parziale rimane aperto fino al massimo vantaggio del primo tempo, con il +12 di Legnano prima sul 30-42 e poi sul 32-44. Sangiorgio risponde d’orgoglio e la chiusura di tempo è firmata da Tosetti per il 38-44 del 20’.

Al rientro dagli spogliatoi i primi minuti sono piuttosto equilibrati, poi dopo i canestri degli stranieri Dolezaj e Edwards, il palcoscenico però è solo per Arsenije Stepanovic: il serbo-italiano infila 15 punti praticamente in fila che lanciano la SAE Scientifica Soevis abbondantemente sopra la doppia cifra di vantaggio, che Mastroianni arrotonda al +17 del 51-68 che è anche il parziale alla fine del terzo quarto.

Il derby, però, è tutt’altro che finito. La Sangiorgese non si arrende e nel quarto periodo cambia completamente passo. Dopo il 55-72 fissato da Quinti, i padroni di casa recuperano progressivamente lo svantaggio prima con un break di 9-0 grazie a Bocconcelli, Tosetti e Di Meco e, dopo una tripla di Beretta, un successivo 8-0 di Tosetti e Maruca, trasformando il finale in un thriller. A tre secondi dalla sirena, però, sul 75-75, Legnano trova il guizzo decisivo: Oboe si prende la responsabilità del possesso decisivo e si conferma glaciale nel clutch, realizzando il canestro che riporta avanti i Knights. La Sangiorgese ha ancora un ultimo tentativo con Maruca, ma la conclusione si spegne sul ferro e il derby si chiude sul 75-77.

Quarta vittoria consecutiva per Legnano, che espugna il PalaBertelli e continua il proprio momento positivo. Una vittoria sofferta, maturata dopo aver dominato per tre quarti e aver rischiato nel finale, ma che conferma la capacità dei Knights di trovare le giocate decisive nei momenti più importanti. Settimana prossima anticipo della undicesima giornata alle 17.00 alla Soevis Arena contro Piazza Armerina.