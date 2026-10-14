I Knights salgono in cattedra alla Barbara Melzi

Riparte il minibasket, riparte la scuola, riparte anche “Knights at School”, il progetto del Legnano Basket, con cui la società entra nelle scuole sotto vari punti di vista: accademico, promozionale e sportivo.
I knights a scuola
Lunedì 12 ottobre in Knights hanno tenuto un incontro con i bambini della Barbara Melzi, scuola partner dei Knights ormai da molti anni e con cui, da questa stagione, inizierà un nuovo percorso che porterà a creare internamente alla scuola una squadra che farà parte del minibasket biancorosso.
Stepanovic, Dolezaj e i dirigenti incontrano gli alunni
Durante la mattinata, i bambini hanno potuto fare domande a Arsenije Stepanovic e Marek Dolezaj, oltre che al GM Basilico e al DS Gentile. Presente anche per un saluto, Marco Tajana, che poi ha svolto una lezione economica con le classi più grandi dell’istituto.