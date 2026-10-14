I Knights salgono in cattedra alla Barbara Melzi

Arsenije Stepanovic, Marek Dolezaj, il GM Basilico, il DS Gentile e Marco Tajana hanno incontrato i bambini della scuola elementare

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Riparte il minibasket, riparte la scuola, riparte anche “Knights at School”, il progetto del Legnano Basket, con cui la società entra nelle scuole sotto vari punti di vista: accademico, promozionale e sportivo.

I knights a scuola

Lunedì 12 ottobre in Knights hanno tenuto un incontro con i bambini della Barbara Melzi, scuola partner dei Knights ormai da molti anni e con cui, da questa stagione, inizierà un nuovo percorso che porterà a creare internamente alla scuola una squadra che farà parte del minibasket biancorosso.

Stepanovic, Dolezaj e i dirigenti incontrano gli alunni

Durante la mattinata, i bambini hanno potuto fare domande a Arsenije Stepanovic e Marek Dolezaj, oltre che al GM Basilico e al DS Gentile. Presente anche per un saluto, Marco Tajana, che poi ha svolto una lezione economica con le classi più grandi dell’istituto.