I Knights pronti a scendere in campo contro l'Aurora Desio

Giusto il tempo di recupere un po' di forze dalla partita di domenica e i Knights di Legnano sono già pronti a scendere di nuovo in campo per il turno infrasettimanale contro l'Aurora Desio.

Fortunatamente per Legnano il turno infrasettimanale non comporterà un grosso disagio logistico, lasciando così un buon tempo di recupero in vista delle terza gara in meno di una settimana, quella con Mestre di sabato 22.

Prima però di pensare alla sfida del weekend, c'è una gara da giocare al PalaDesio, impianto di assoluto livello, casa di Desio che però non è propriamente un fortino, infatti dei 20 punti in classifica dell'Aurora, solo 8 sono arrivati dalla gare casalinghe e ben 12 da quelle giocate lontane da Desio.

La squadra brianzola ha da poco cambiato la guida tecnica passando dall'ex Legnano Edoardo Gallazzi a Marco Regazzi e, anche se non ha conquistato ultimamente punti in classifica, si è dimostrata molto combattiva perdendo di misura con Treviglio e Capo d'Orlando che occupano i primi posti della classifica.

L'assenza che ha pesato

L'assenza nelle ultime tre partite di Marco Torgano ha inciso decisamente sulla squadra che si è privata di 9.6 punti a partita, in gare perse per piccoli scarti.

I "bomber" della squadra sono Bartninkas e Cipolla che si dividono equamente 26 punti a partita, ma anche Chiumenti è in doppia cifra (10.1) e Fumagalli si avvicina molto (9).

Nella gara di andata Legnano mise subito un buon margine che gestì per tutta la partita, ma la gara di ritorno sarà sicuramente molto diversa per la necessità di Desio di far punti e per la spinta emotiva del cambio di allenatore.