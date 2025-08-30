I Knights Legnano hanno presentato la nuova stagione e fissato gli obiettivi: "Migliorarsi e vincere il primo turno Play off"
Conferenza stampa alla Soevis Arena dove i Knights di Legnano si sono presentati nei giorni scorsi alla stampa e alla città dopo un esaltante campionato 2024/2025.
I protagonisti della conferenza di presentazione della nuova stagione
Il presidente Marco Tajana e il GM Maurizio Basilico hanno presentato, da una parte, la nuova stagione con le novità legate ad abbonamenti, collaborazioni commerciali e alle celebrazioni per il sessantesimo anno dalla fondazione della società e dall’altra, una squadra rinnovata per sei decimi e un campionato ancora più difficile da un punto di vista tecnico.
Gli altri relatori dell'incontro con la stampa
Al tavolo con loro coach Paolo Piazza che ha risposto alle domande dei giornalisti e i due main sponsor della squadra, Valentina Pogliani di SAE Scientifica e Domenico Ditto di Soevis Energia. Durante la conferenza anche spazio per un paio di polemiche lanciate dal presidente Tajana che ha criticato alcune recenti disposizioni.
Il presidente Marco Tajana ha inquadrato lo stato di salute della squadra e fissato gli obiettivi:
"Sicuramente, per noi sarà una stagione importante che dovrà onorare al meglio proprio il sessantesimo della nostra società. Lo faremo non solo in campo ma anche organizzando eventi per dare lustro a questo compleanno. L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi, farlo per il secondo posto dopo una stagione favolosa non sarà facile. Dobbiamo vincere il primo turno Play off. A mio avviso la squadra è allestita sulla carta in modo superiore rispetto allo scorso anno"