I Knights Legnano hanno presentato la nuova stagione e fissato gli obiettivi: "Migliorarsi e vincere il primo turno Play off"

LA PRESENTAZIONE

Conferenza stampa alla Soevis Arena dove i giocatori di basket dei Knights a Legnano si sono presentati nei giorni scorsi alla stampa e alla città dopo un esaltante campionato 2024/2025.

Il presidente Marco Tajana e il GM Maurizio Basilico hanno presentato, da una parte, la nuova stagione con le novità legate ad abbonamenti, collaborazioni commerciali e alle celebrazioni per il sessantesimo anno dalla fondazione della società e dall’altra, una squadra rinnovata per sei decimi e un campionato ancora più difficile da un punto di vista tecnico.

Al tavolo con loro coach Paolo Piazza che ha risposto alle domande dei giornalisti e i due main sponsor della squadra, Valentina Pogliani di SAE Scientifica e Domenico Ditto di Soevis Energia. Durante la conferenza anche spazio per un paio di polemiche lanciate dal presidente Tajana che ha criticato alcune recenti disposizioni.

Il presidente Marco Tajana ha inquadrato lo stato di salute della squadra e fissato gli obiettivi: