I Knights Legnano battono Faenza

Ritorno alla Soevis Arena per i Knights Legnano che ospitano la Raggiosolaris Faenza, quarta in classifica ma con significativi problemi di roster che li priva di Poletti e Cavallaro e con Magagnoli acciaccato. Legnano al completo, che, piano piano piano, sta ritrovando la piena forma e che alla fine conquista una meritata vittoria

Nel secondo periodo l’utilizzo della zona di Faenza è molto più evidente e questo infastidisce la SAE Scientifica, rallentando il ritmo e abbassando di nuovo le percentuali al tiro della partita. La tripla di Agostini da il 24-20 a Legnano, ma Faenza rimane in scia, fino al canestro da centro area di Fernandez del 34-28 e di nuovo alla tripla di Raivio del 37-31. L’ultimo canestro di un secondo periodo estremamente tattico, è di Calbini per il 37-33 di metà gara.

Dopo la contesa iniziale, parte un equilibrio destinato a durare nel tempo. Mastroianni apre le marcature da 3, Poggi segna da 2 e il vantaggio di Legnano è molto labile, tanto che Faenza ne approfitta e prende per qualche minuto il comando delle operazioni, fino ai liberi di Quarisa del 12-11, ma Calbini e Poggi segnano subito per il 12-16. Le percentuali sono abbastanza basse e solo negli ultimi 3’ del primo periodo si vede qualche canestro in più. L’accelerata e i liberi di Gallizzi tengono Legnano sul -2 fino ai canestri di Sodero e Agostini che danno il minimo vantaggio a Legnano sul 21-20 al suono della prima sirena.

Al rientro in campo la fiammata di Raivio tiene Legnano avanti con un buon margine, ma non c’è l’impressione che ci possa essere un break decisivo.

Poggi e Sodero si scambiano una tripla a testa, ma Sodero ci prende gusto e ne mette un’altra per il 48-39, che viene subito ridimensionato al 48-44 da Vico.

Sodero mette di nuovo la tripla del +9, Raivio quella del +12, ma ancora una volta Faenza risponde con Vico e Ammannato che riducono il gap fino al 60-53 del 30’.

All’inizio dell’ultimo periodo Faenza continua nel suo recupero, così Calbini e Ammannato portano il tabellone sul 60-57.

Legnano ha una nuova fiammata con Sodero e Raivio per il 67-57, ma non è ancora tempo di alzare le mani dal manubrio.

Ammannato e Poggi riducono al -9, Quarisa segna il 74-63, ma Calbini e Poggi mettono il 0-7 che riapre di nuovo la gara sul 74-70.

La schiacciata di Agostini da coraggio a Legnano, tuttavia è la tripla di Oboe del 79-72 a chiudere definitivamente la gara che andrà in archivio sul punteggio di 81-72.

Una partita complicatissima per i Knights che hanno sbattuto più volte sulla zona romagnola, giocando sempre con intensità ma con tanti errori forzati. Faenza non brillante al tiro, ha comunque dimostrato di poter aspirare al colpaccio, anche se nel finale Legnano è stata più cinica nei possessi decisivi.

E ora via a due settimane di apnea totale con 4 partite in 14 giorni