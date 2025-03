Lunedì e marzo 2025 presso la "Sala degli Anzani" del Comune di Bologna, la LNP ha organizzato la conferenza stampa per la presentazione della prossima Coppa Italia che si terrà proprio a Bologna dal 14 al 16 marzo 2025 a cui erano presenti anche i rappresentanti dei Knights di Legnano.

I Knights Legnano alla presentazione della Coppa Italia 2025

Condotta dalla giornalista Sabrina Orlandi, ospiti della prima parte sono stati Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport del Comune di Bologna, Francesco Maiorana, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, ed Andrea Segrè, presidente Comitato Emilia Romagna della Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

Presentate tutte le semifinali con i protagonisti a rappresentanza delle 8 squadre presenti con Legnano, per cui hanno parlato coach Paolo Piazza e capitan Andrea Quarisa, accompagnati dal presidente Marco Tajana.

L'occasione è stata anche propizia per presentare le maglie realizzate da Bi3 per questa manifestazione, con lo skyline di Legnano nell'anniversario dei 100 anni di Legnano città, la patch ufficiale della Coppa, un tag commemorativo della maglia e tutti i soprannomi dei giocatori sulla cintura del pantaloncino, ad indicare questo evento come un traguardo raggiunto di squadra.

Le parole di Piazza

Piazza:

“È un piacere essere qui a Bologna, città meravigliosa. È sempre bello affrontare squadre dell’altro girone, anche perché finché non le incontri non riesci a capire i veri valori. Il campo decide sempre chi è più forte; noi, assieme a Treviglio, siamo forse la sorpresa di queste finali, speriamo di sfatare il detto ‘vinca il migliore’... Veniamo da un periodo molto intenso, a breve inizieremo a preparare quest’evento. L’obiettivo è vincere, sarà un impegno difficile”.

Quarisa: “Abbiamo avuto un po’ di bassi ultimamente, speriamo di poter arrivare bene a questa Coppa ed essere pronti. Scendiamo in campo per vincere, vedremo come va. Sarà bello giocare a Bologna, in un impianto storico come il PalaDozza”.

In chiusura Stefano Valenti, Responsabile Comunicazione di Lega Nazionale Pallacanestro, che ha introdotto la copertura media dell’evento: "La Final Four di Coppa Italia sarà trasmessa su LNP Pass, con coach Marco Calvani come spalla tecnica, gradita conferma dalla Supercoppa LNP di Livorno. I telecronisti delle gare, Giovanni Poggi e Stefano Blois, in un certo senso sono cresciuti con noi, dalle precedenti esperienze, e saranno di nuovo con noi con entusiasmo."