Rientro a casa per i Knights di Legnano che mancavano dalla Soveis Arena dal 1 marzo contro Fiorenzuola e oggi si trovano di fronte Piacenza, rinforzata dal mercato invernale e reduce da due vittorie consecutive.

I Knights di Legnano tornano alla vittoria contro Piacenza

Bel colpo d’occhio sugli spalti con 4 contrade cittadine presenti per la seconda batteria del Palio by Knights, iniziativa della società legnanese e del Palio di Legnano che abbiamo già ampiamente descritto sui nostri organi di informazione e che sta per giungere alla sua conclusione.

L’inizio è favorevole a Piacenza perché dopo il canestro di Zoccoletti e quello di Gallizzi, la Bakery è più efficace con Chiti e Zoccoletti per +7 sul 4-11.

Raivio decide che bisogna invertire la rotta e, dopo un canestro di Gallizzi e dopo aver assistito Agostini, mette 4 triple in fila che portano Legnano al +8 del 20-12, reindirizzando la gara.

Zoccoletti segna i punti per il 20-19, con il quarto che si chiuderà sul 25-21 con i liberi di Agostini.

Il rientro in campo

Una volta rientrati in campo, Sodero mette subito un gioco da 3 punti e Agostini la tripla del 31-23 ed è ancora lui a firmare il primo +10 Legnano sul 33-23.

Piacenza prova a mettere paura con Naoni, ma Sodero infila la tripla un paio di volte, quando serve, e Legnano mantiene un distacco di tutta sicurezza, andando al riposo con un buon vantaggio sul 51-38.

Dopo la pausa lunga il vantaggio dei Knights rimane intatto per diversi minuti dopo i centri di Longo, Raivio, Chiti, Perin e Quarisa. Il ritmo è buono ma lo spettacolo non è scintillante, con Piacenza che accusa il recupero infrasettimanale di mercoledì e Legnano che va un po' a corrente alternata.

Gallizzi infila il 60-47 e, dopo la metà del quarto, Legnano vola sul +17 del 68-51 al suono della terza sirena.

Ultimo quarto di piena gestione con Legnano che non segna molto, ma ruota tutti i titolari per evitare carichi troppo pesanti di minuti e senza rischiare fisicamente, con gli ultimi minuti dedicati ai giovani Knights. Primi punti con i “grandi” per Sebastiano Colombo dalla lunetta e pizzette in settimana per lo spogliatoio, con la partita che finisce 76-62.

Una gara iniziata in maniera incerta, ma subito ripresa e poi condotta fino alla fine senza incertezze.

Una partita che conferma il buon trend biancorosso con la ritrovata vittoria e da martedì si preparerà la trasferta di Fidenza.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - BAKERY BASKET PIACENZA 76-62 (25-21, 26-17, 17-13, 8-11)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 22 (3/9, 4/6), Ezio Gallizzi 15 (4/5, 2/4), Guglielmo Sodero 14 (1/2, 3/6), Pietro Agostini 12 (3/5, 1/3), Guido Scali 6 (3/3, 0/3), Andrea Quarisa 4 (2/4, 0/0), Francisco Fernandez 2 (1/2, 0/1), Sebastiano Colombo 1 (0/0, 0/1), Mattia Mastroianni 0 (0/1, 0/5), Francesco Oboe 0 (0/2, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/1, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Andrea Quarisa 8) - Assist: 13 (Guglielmo Sodero 6)

Bakery Basket Piacenza: Valerio Longo 11 (4/7, 0/0), Raphael Chiti 11 (3/6, 1/3), Laurent Zoccoletti 9 (3/7, 1/2), Alessandro Naoni 9 (3/5, 0/2), Vincenzo Taddeo 8 (4/7, 0/3), Tommaso Lanzi 7 (0/4, 1/2), Marco Perin 5 (1/5, 1/4), Gianluca Fea 2 (1/4, 0/0), Emanuele Morvillo 0 (0/0, 0/1), Stefano Ratti 0 (0/0, 0/0), Joseph Jonathan Blair 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Raphael Chiti 7) - Assist: 10 (Raphael Chiti, Marco Perin 3)