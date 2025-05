Nell'ultima partita della serie playoff fra i Knights di Legnano e la Luiss Roma, i legnanesi perdono e escono dalla fase finale.

I Knights di Legnano perdono la serie playoff con Roma per 3-2

L’apertura è la classica tripla di Falluca e più in generale e la classica apertura di queste partite play-off, con Roma che scappa in maniera decisa e i Knights che vivono uno psicodramma in attacco.

Dopo il 4-13, Gallizzi, Sodero e Scali iniziano a scaldare i motori e Legnano riesce a riavvicinarsi sul 12-15 e poi a pareggiare sul 17-17, prima che il quarto si chiuda 17-20 con la tripla di Cucci.

In apertura del secondo periodo, è sempre Roma a menare le danze e con Pugliatti e Salvioni torna in fretta al +6 del 20-26.

Agostini segna da sotto e Mastroianni da fuori, poi Gallizzi e Scali mettono quattro punti e, per la prima volta nel match, Legnano sembra prendere ritmo fino al 29-26.

In effetti ora è la Sae Scientifica che più spesso ha in mano il pallone per andare in vantaggio e, negli ultimi cinque minuti prima dell’intervallo, i Knights sono sempre avanti di qualche punto fino al 35-33 di metà partita.

La seconda parte della partita

Nel terzo quarto è netto l’agonismo e la determinazione di Legnano che mette insieme un parziale di 9-2 per il 44-35 dopo 3’ di ripresa del gioco.

Pasqualin inizia a scaldarsi e tiene a distanza i suoi, anche se la tripla di Mastroianni regala il +10 a Legnano sul 50-40, prima che un moto di orgoglio romano riporti il tabellone sul 51-46, mentre alla terza sirena il punteggio è di 56-48.

Da qui in avanti non c’è più una partita ma uno show personale.

Pasqualin, piuttosto sonnecchiante e annoiato durante tutta la serie, segna 19 punti praticamente filati, con 5/5 da 3 punti che chiudono la gara e la serie per Roma che sfiderà Mestre.

Legnano ci prova ma rotazioni limitate e la spia rossa della riserva accesa da tempo, non permettono ai Knights di rimanere attaccati alla gara fino in fondo.

Il finale sarà 74-79.

Una stagione molto positiva per Legnano che non doveva nemmeno arrivare ai playoff e invece è stata per mesi in testa al campionato, finendo poi seconda.

Una stagione che ha riportato i biancorossi tra le migliori squadre della B Nazionale e che sicuramente è un ottimo punto di partenza per pensare alla prossima stagione.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - LUISS ROMA 74-79 (17-20, 18-13, 21-15, 18-31)

SAE Scientifica Legnano: Guglielmo Sodero 14 (1/3, 2/8), Mattia Mastroianni 14 (0/2, 4/6), Guido Scali 14 (3/5, 2/3), Nik Raivio 13 (4/11, 1/3), Ezio Gallizzi 7 (2/4, 0/6), Andrea Quarisa 6 (2/3, 0/1), Pietro Agostini 6 (1/3, 1/4), Francesco Oboe 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Andrea Quarisa 9) - Assist: 15 (Mattia Mastroianni, Ezio Gallizzi 4)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 24 (1/4, 6/8), Edoardo Bottelli 10 (2/2, 0/0), Valerio Cucci 8 (0/5, 2/4), Matteo Fallucca 8 (1/1, 2/7), Matteo Ferrara 7 (1/4, 0/0), Riccardo Salvioni 6 (3/4, 0/0), Fabrizio Pugliatti 6 (3/5, 0/2), Francesco Villa 5 (0/2, 1/2), Thomas Van Ounsem 3 (1/2, 0/0), Simone Rocchi 2 (1/1, 0/1), Matija Jovovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 24 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Riccardo Salvioni 7) - Assist: 11 (Fabrizio Pugliatti, Francesco Villa 3)