l'ulteriore conferma

Dopo l'ottimo lavoro della scorsa stagione, "The snake" come ormai è soprannominato da tutta la prima squadra, è stato confermato nello staff della prima squadra

Confermato per il secondo anno di fila il preparatore atletico della prima squadra Matteo Scala.

I Knights confermano il preparatore Matteo Scala

Cresciuto come giocatore nelle giovanili Legnano e ABA, Matteo Scala ha completato negli ultimi anni gli studi che lo hanno promosso a preparatore atletico, massoterapista e laureato magistrale in scienze motorie.

Dopo l'ottimo lavoro della scorsa stagione, "The snake" come ormai è soprannominato da tutta la prima squadra, è stato confermato nello staff della prima squadra, senza però tralasciare anche il suo impegno con il settore giovanile dove sarà ancora il punto di riferimento della preparazione fisica delle squadre biancorosse.

IL commento di Basilico

Basilico: "Sono molto felice di poter riconfermare Matteo come preparatore della prima squadra. Quando un nostro ragazzo raggiunge questo livello e riesce a confermare quello che abbiamo visto in lui, è una soddisfazione senza pari. Lo scorso anno, al suo esordio, ha fatto un ottimo lavoro e la riconferma è meritata; la sua disponibilità e il senso di lavoro di squadra si sono avvertite in maniera decisa, rendendolo subito una persone importante per coach Piazza, lo staff e tutti i giocatori".