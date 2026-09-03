I Knights a valanga su Bottanuco: l’amichevole finisce 93-59

Ottima prova per i legnanesi con tante rotazioni, buon ritmo e il debutto del lungo slovacco Dolezaj

Seconda amichevole per i Legnano Knights, che ospitano al Knights Palace, con ancora parecchi tifosi biancorossi presenti nonostante la serata infrasettimanale, il Basket Bottanuco di coach Gambaro, che riabbraccia i suoi ex giocatori di Saronno, Beretta e Quinti.

Legnano inizia subito bene con Lisoni e Stepanovic, mentre Foroni segna il primo canestro dal campo per gli ospiti.

Esordio di Dolezaj e primo quarto in controllo

Dolezaj fa il suo esordio con il secondo quintetto dei Knights e muove i primi passi in biancorosso con un libero.

Legnano parte subito raddoppiando a tutto campo sin dai primi minuti e il divario si allarga velocemente: dal +5 del 3’ si passa al +7 e poi al +10, che sarà anche lo scarto alla fine del primo quarto, che si chiude 25-15.

Piazza ruota sempre i quintetti, ma nessuno gioca più di 5 minuti di fila; questo tiene sempre alto il ritmo e permette a tutti di rendersi utili in attacco al momento giusto, con Scarponi ad essere letale in transizione.

Dolezaj tocca tanti palloni, ma cerca di non accentrare il gioco, che viene ben gestito da Oboe e Beretta in versione smistatori più che finalizzatori.

Intervallo e inizio ripresa

Anche il secondo periodo si chiude in favore della SAE Scientifica Soevis, che a metà gara conduce per 44-26.

Al cambio di campo gli ospiti provano a essere più pungenti con Turelli e Presotto, mentre Conte recupera tanti palloni a rimbalzo, a volte anche in attacco.

Legnano distribuisce bene i possessi che, quando sono nelle mani di Giannone e Oboe, spesso finiscono sul fondo della retina, permettendo ai Knights di allungare in maniera decisa sul 69-37 del 30’.

L’ultimo quarto vede Legnano sempre prolifica in attacco, ma un po’ stanca in difesa, tanto da lasciare 22 punti a Bottanuco, ben oltre la media dei primi tre quarti di gioco.

Finale e prossimi impegni

Gli ospiti non si fanno pregare, anche se non diminuisce la distanza tra le due squadre, con il tabellone che recita 93-59 alla fine dei canonici 40’.

Anche la seconda amichevole dei Knights ha dato ottime sensazioni, con Dolezaj che è entrato in punta di piedi nei giochi della SAE Scientifica Soevis. Un paio di allenamenti e poi ancora in campo nel weekend per il Memorial Vaghi a Sangiorgio.

Tabellino

SAE SCIENTIFICA SOEVIS LEGNANO BASKET KNIGHTS – BASKET BOTTANUCO 93-59 (26-12; 19-11; 25-11; 24-22)

Per Legnano: Giannone 15 (5/7 da 2), Lisoni 7 (1/2; 1/3), Scali 6 (1/4; 0/1), Quinti 10 (3/4 da 2), Oboe 7 (2/2; 1/1), Stepanovic 12 (0/4; 4/5), Dolezaj 10 (3/4; 0/3), Beretta 5 (0/1; 1/4), Mastroianni 11 (1/3; 3/7), Scarponi 10 (2/3; 2/8)

Rimbalzi: 35 26+9 (Stepanovic 7); Palle recuperate 15 (Oboe 4); Assist 22 (Oboe 6)

Per Bottanuco: Turelli 11 (4/7; 1/3), Ercolani 6 (0/1; 2/2), Pirola 8 (2/5; 0/1), Todeschini 1 (0/3; 0/2), Forini 3 (1/1; 0/2), Ronchi 2 (1/2; 0/1), Franco 7 (0/2; 2/5), Sergio 6 (0/1; 2/6), Conte 6 (1/2; 1/3), Presotto 9 (3/4 da 2), Colombo 0 (0/1 da 3)

Rimbalzi 36 28 + 8 (Conte 11); Palle recuperate 4 (4 giocatori con 1); Assist 15 (Todeschini e Franco con 3)