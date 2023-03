I Froogs Legnano pronti per il campionato flag

Scatta questo sabato il campionato flag per la categoria under 17 e i ragazzi del Froogs football Legnano allenati da coach Giovanni Fumarola sono inseriti nel primo Bowl con gli Skorpions Varese e i Giaguari Torino.

Il primo ciclo di gare si svolge a Varese mentre il secondo si terrà nel capoluogo piemontese il 21 maggio. Spiega il nostro vicepresidente Matteo Guarneri:

"E' da qualche anno che abbiamo rifondato il nostro settore giovanile. L'anno scorso abbiamo partecipato al campionato ma con una formazione sperimentale, una squadra mista di under 15 e under 17: di questi ne avevamo solo tre. Quest'anno sono invece ben otto gli under 17 e possiamo puntare anche su Chiara Fumarola, nazionale flag e vice campionessa europea, una giocatrice con tanta esperienza alle spalle. La nostra è dunque una squadra nuova che deve ancora rodare. Si sogna di vincere, però come prima esperienza ci accontentiamo del fatto che la squadra sappia tenere bene il campo come sa fare".