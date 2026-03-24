Parte con una vittoria convincente la stagione dei FROGS 65ers di Legnano nel Campionato Italiano Flag Senior 2026, con un netto 44-12 sui Giaguari Torino nel primo Bowl stagionale, disputato a Torino presso il Centro Sportivo Robilant.

I Frogs vincono anche nel campionato italiano Flags

Una prestazione solida e convincente, arrivata contro un team importante quale i Giaguari, sicuramente una delle formazioni di punta del campionato.

Il Bowl torinese, purtroppo, si è interrotto dopo la prima partita per forte maltempo che ne ha costretto la sospensione: le successive partite in programma per i 65ers – contro Skorpions Varese, Daemons Monza Brianza e Minotauri Torino – saranno probabilmente recuperate il 10 maggio a Varese.