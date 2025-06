I Frogs Legnano volano in semifinale IFL

I FROGS Legnano passano il turno di wild card del Campionato IFL con una vittoria netta sui Giaguari Torino, battuti al Vigorelli di Milano per 28 - 7. Affronteranno dunque in semifinale i Guelfi, sabato 14 giugno a Firenze.

I Frogs Legnano volano in semifinale

Una partita che, pur con qualche sbavatura, ha visto i neroargento condurre il gioco, con una difesa che hai impedito ai Giaguari di concludere i drive per quasi tutta la partita. Ed è proprio della difesa la prima azione decisiva di Legnano, con un fumble forzato di Federico Maffi (#3), recuperato e portato in endzone, che marca la prima segnatura, con trasformazione calciata da Lorenzo Gioco (#21). Poco dopo arriva un altro touchdown neroargento con una corsa del quarterback Luke Zahradka (#7). I Giaguari non mostrano di voler cedere facilmente con la difesa torinese a mettere pressione. Nel secondo quarto arriva però la terza segnatura dei FROGS, ad opera di Niccolò Pulsinelli (#13) su passaggio di Luke, seguita da una conversione da due punti con Danny Kittner (#11) che riceve lo snap e lancia a Tommaso Calegari (#14) in endzone. Si va dunque all’intervallo con un parziale di 21 – 0 per Legnano.

Alla ripresa Legnano allunga ulteriormente con Pulsinelli che va di nuovo a segno su lancio di Zahradka, trasformato da Gioco. Mentre in attacco negli ultimi drive Alessandro Zerbo (#4) subentra in regia al numero 7, la difesa FROGS continua a far sentire la pressione, con un sack di Filippo Tamburrino (#97) sul QB di Torino Evan Lewandowski, e un successivo intercetto di Saad Ali (#1). Torino però ancora non molla e riesce infine, nell’ultimo periodo di gioco, a varcare la endzone neroargento: la partita si conclude quindi con il punteggio di 28 – 7 per Legnano.

La semifinale contro i Guelfi Firenze

I FROGS superano, dunque, anche il turno di wild card, risultato che li porta in semifinale contro i Guelfi Firenze, in campo sabato 14 giugno nel capoluogo toscano, ultimo passaggio per decretare chi volerà negli Stati Uniti per disputare la finale, l’Italian Bowl, a Toledo, Ohio.

“Dopo diversi anni torniamo finalmente ad essere protagonisti della massima divisione: è una grande soddisfazione e faccio i miei complimenti ai Coach e ai ragazzi per essere arrivati fin qui” – commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. – “Non significa che ci accontenteremo: contro Guelfi sarà con ogni probabilità la partita più difficile che abbiamo mai affrontato, ma sono convinto che questa squadra abbia i numeri per fare di più”.