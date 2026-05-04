I Frogs Legnano tornano alla vittoria davanti al proprio pubblico battendo i Giaguari Torino per 28-21 nella Week 9 della Italian Football League (IFL).

I Frogs Legnano tornano alla vittoria: Giaguari Torino battuti 28-21

Una partita complessa proprio come da previsioni, con Torino che parte subito aggressiva e si porta avanti con due touchdown nel primo e nel secondo quarto. L’attacco FROGS reagisce poco prima dell’intervallo con un touchdown dell’import Luke Caliendo (#19), ed è Lorenzo Masini (#25) a calciare e ottenere l’extra point che porta il punteggio sul 14-7 all’half time.

Al rientro in campo la partita il ritmo cambia. La difesa dei Frogs , già determinante nella prima metà di gioco, aumenta ancora di più la pressione sui Giaguari e crea il momento decisivo: prima l’intercetto di Simone Perego (#90), poi un secondo touchdown di Caliendo su passaggio del QB Josh Taylor (#0) con trasformazione positiva di Masini, che vale il pareggio.

Nel quarto periodo Legnano completa la rimonta: Taylor trova Matteo Mozzanica (#88) con un passaggio da 30 yard per il touchdown del sorpasso, anche questo trasformato da Masini. A pochi minuti dal termine è poi la corsa di Andrea Posté (#43), seguita dall’extra point, a portare i FROGS sul 28-14.

Nel finale i Giaguari riescono comunque ad accorciare le distanze con un touchdown a pochi secondi dalla fine, ma senza cambiare l’esito della gara, che si chiude quindi 28-21 per Legnano.

“Partita difficile. Sapevamo che Torino era un avversario tosto, guidato da un ottimo allenatore. Siamo partiti lenti purtroppo. In difesa i nostri ragazzi hanno dimostrato ancora una volta la forza del nostro gioco, provocando due palle perse in momenti chiave del terzo quarto. Impedire a Greenfield di dominare era la sfida che sapevamo di dover vincere: ha guadagnato le sue yard, ma non ha mai segnato né ci ha messo in difficoltà con troppe corse lunghe: questo è stato fondamentale per rallentarli. Sono orgoglioso della difesa – commenta Cody Kent, Head Coach Frogs Legnano – Continueremo a lavorare per migliorare gli special team, che sono ancora imprecisi. In attacco, un inizio lento con alcuni errori e penalità, ci ha penalizzati. Una volta eliminati questi errori, abbiamo iniziato a segnare. Siamo stati metodici e ci siamo concentrati molto sulla rapidità nel dare la palla ai running back e nei passaggi ai wide receiver per permettere loro di fare delle giocate, e questo e seguire il game plan con disciplina ci ha premiati. Sono molto orgoglioso della nostra linea d’attacco e della nostra linea difensiva. Stanno diventando sempre più il nostro punto di forza per un livello di gioco costantemente alto. Quando dettano il gioco, si aprono tutte le possibilità per i nostri skill player”.

Frogs Hall of Fame

Nel corso dell’intervallo è stato inoltre annunciato il terzo nome inserito nella Frogs Hall of Fame: il professor Ulrico Lucarelli, presidente dei Frogs dal 1986 fino alla sua prematura scomparsa nel 1990. Fu lui, in un momento delicato e decisivo per il futuro della società, a mantenere autonoma la franchigia e a guidarne il trasferimento a Legnano, incorporando i locali Vikings e ponendo le basi della squadra che negli anni successivi avrebbe conquistato importanti successi nazionali e internazionali.

Dopo la sua scomparsa, il testimone venne raccolto dalla moglie Marisa e dai figli, che continuarono a portare avanti la società fino al 2018, mantenendo vivo il legame della famiglia Lucarelli con i colori neroargento. La targa commemorativa è stata ritirata dal figlio Ulrich, anch’egli per molti anni parte integrante dell’organizzazione Frogs.

Un riconoscimento a una figura fondamentale che ha portato la franchigia a raccogliere alcuni dei più importanti successi della storia neroargento: tre Campionati italiani sotto la sua presidenza, l’Eurobowl e le finali di Prima Divisione, scrivendo pagine memorabili e costruendo ciò che i Frogs sono ancora oggi.

“Personalmente, il Presidente Lucarelli è stato molto importante nella mia vita da giocatore. Fin dall’inizio della sua presidenza è riuscito a trasmettere valori vincenti e a far crescere i FROGS in modo significativo: nel mio percorso sportivo non mi è capitato spesso di incontrare uomini di questo livello. Era sempre disponibile, anche solo per scambiare due parole in amicizia, e questo lo rendeva ancora più speciale – commenta il presidente dei Frogs Ettore Guarneri – Insieme alla moglie Marisa Pecis, ha costruito quella che per tutti noi è diventata la “Famiglia Frogs”, basata su valori autentici e condivisi ed è per questo che sono particolarmente felice oggi di inserire anche il suo nome nella nostra Hall of Fame. Ho tantissimi ricordi legati a lui, che porterò sempre con me. Resterà per me sempre un Presidente da imitare, sia dentro che fuori dal campo”.

Ora davanti ai Frogs si presentano due bye week, prima di una partita ancora più impegnativa, contro Guelfi Firenze, domenica 24 maggio, ancora a Magnago.

Credit foto di copertina Photowebpam