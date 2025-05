Una partita unica si svolgerà domenica 1° giugno alle ore 15.00 al Velodromo Vigorelli di Milano: direttamente dagli Stati Uniti, i FROGS Legnano ospitano i Blugolds della University of Wisconsin – Eau Claire, per un incontro amichevole.

I Frogs Legnano sfideranno il team Usa Wisconsin

Evento collaterale al Campionato Italiano di Football Americano IFL, che vede i team a riposo questo weekend al termine della regular season e prima del turno di wild card, porterà lo spirito e le innate capacità di gioco americane sul campo milanese, offrendo nuovamente al team neroargento, uno dei più storici in Italia, una preziosa opportunità per misurarsi con i “nativi” della palla ovale. Ma l’obiettivo più ampio è, soprattutto, di favorire una maggiore conoscenza e visibilità del football americano nel nostro paese.

I FROGS Legnano, che vantano nella loro storia sei titoli italiani e un europeo, hanno chiuso la stagione al secondo posto nel proprio girone e si apprestano ad affrontare il turno di wild card, sabato 7 giugno sempre al Vigorelli, nel percorso verso la finale, l’Italian Bowl, che si disputerà negli Stati Uniti, a Toledo – Ohio, il 28 giugno prossimo.

Un'altra squadra universitaria ospitata

Già lo scorso anno, i FROGS avevano ospitato un’altra squadra universitaria americana per una partita amichevole, onorata dalla presenza del Console Generale degli Stati Uniti a Milano, Mr. Douglass R. Benning, che aveva dato il via all’evento con un saluto istituzionale e il tradizionale coin toss.

Il team di college del Wisconsin che quest’anno si misurerà in campo con i FROGS milita in NCAA III Division, il Campionato universitario dove crescono i futuri talenti della NFL, e che negli States è tutt’altro che una lega minore, capace, infatti, di riempire gli stadi ad ogni partita con quel tipico tifo entusiasta, capace di andare oltre il tifo per la propria squadra e di divertirsi insieme.

“Abbiamo voluto ripetere la positiva esperienza dello scorso anno ospitando nuovamente un team americano prima di tutto per promuovere sempre più questo bellissimo sport e i suoi valori, e chi meglio di chi lo ha creato può esserne testimone” commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. “Avremo sicuramente il piacere di vedere in campo doti tecniche e atletiche spettacolari, ma soprattutto vedremo il rispetto e la fratellanza anche fra avversari che caratterizza questo sport. Sarà un’occasione di festa per tutti”.

FROGS Legnano VS Wisconsin – Eau Claire BLUGOLDS

Velodromo Vigorelli – Milano

Biglietteria: via Savonarola

Ingresso: via Arona

ore 15.00 - Saluti di benvenuto e inni nazionali

ore 15.15 - Kick-off