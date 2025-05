Nell’ultima partita prima dei playoff del Campionato IFL i FROGS Legnano mettono a segno un’altra vittoria piena, per 35-0 contro i Warriors Bologna.

I Frogs Legnano battono i Warriors Bologna nell'ultima giornata di regular season

Al Velodromo Vigorelli di Milano i FROGS hanno condotto il gioco piuttosto agevolmente, andando subito in vantaggio all’inizio del primo quarto con un pass del QB Luke Zahradka (#7) per Danny Kittner (#11) convertito da Lorenzo Masini (#88). Bologna prova a resistere, cercando di contenere i drive di attacco di legnano e a contrattaccare, ma nel secondo quarto altri due touchdown di Oliver Segre (#80) e di Nicolò Pulsinelli (#13) sempre su pass del numero 7, entrambi convertiti da Masini, portano all’intervallo con un parziale di 21-0.

Il terzo quarto riparte subito con Kittner di nuovo in endzone a ricevere il pass di Zahradka. Un altro touchdown di Dayan Almeida Cabrera (#32) nell’ultimo periodo di gioco, entrambi con successive conversioni, porta a 35 il punteggio finale di Legnano.

Tre sack ad opera di Simone Perego (#90), Emanuele De Bernardi (#8) e Claudio Nicola (#70), e un intercetto di Niccolò Fonti (#20) nel corso dei quattro tempi di gioco completano il quadro e lasciano i bolognesi a zero.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Secondo posto in campionato

I FROGS chiudono così la regular season con otto vittorie e due sconfitte, posizionandosi al secondo posto del Girone A. Prossima tappa la fase di wild card, che vedrà Legnano affrontare i Giaguari Torino, quali terzi nella classifica del Girone B, sabato 7 giugno al Vigorelli di Milano.

“I ragazzi sono molto cresciuti in questa stagione, sotto la guida dell’HC Donnini e di tutto il coaching staff” – commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. – “Sono naturalmente contento, ma non ancora soddisfatto: abbiamo davanti i playoff, da qui si azzera tutto e si riparte da capo, ed è necessario cambiare passo”.

“Ultima partita di regular season, che è finita nel migliore dei modi. Complimenti ai ragazzi” – commenta Davide Donnini, Head Coach FROGS. – “In questi mesi abbiamo fatto generalmente bene, ma potevamo anche fare meglio, e tutta la squadra ne è consapevole. Ma questo fa parte del processo di crescita del team. Adesso inizia un altro campionato dove si riparte tutti alla pari senza possibilità di fare passi falsi. Non dobbiamo pensare al percorso, ma solo alla prossima partita contro i Giaguari, che non sarà certo semplice. Ma abbiamo fame di far bene, e tutto il coaching staff e la squadra si prodigheranno per preparare minuziosamente il turno di wild card. E il primo obiettivo è certamente quello di fare meglio dell’anno scorso”.

Nell’attesa della wild card, i FROGS avranno un altro importante appuntamento: nel pomeriggio del 1° giugno ospiteranno al Vigorelli di Milano un team di college americano, i Bluegold della University of Winsconsin – Eau Claire. Sarà una partita/evento amichevole, una festa per appassionati e non, all’insegna dello sport.