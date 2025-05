I Frogs Legnano battono i Rhinos nel derby

Partita di Week 12 del Campionato IFL decisamente dominata dai Frogs Legnano, che vincono 46 – 0 il “derby” contro i Rhinos Milano al Velodromo Vigorelli. A fronte di una evidente difficoltà dei meneghini che hanno sofferto di diverse assenze, i Frogs non hanno certo sottovalutato l’avversario, giocando ogni drive con la massima determinazione, e mettendo in scena azioni spettacolari che hanno visto protagonisti anche alcuni giocatori fin qui meno sotto i riflettori.

La partita si apre con i Rhinos in attacco, ma la difesa Frogs non lascia loro possibilità. A dieci minuti di gioco arriva il primo touchdown neroargento, segnato da Danny Kittner (#11) su lancio di 35 yard di Luke Zahradka (#7). Buona la trasformazione di Lorenzo Masini (#88). Altri dieci minuti e Zahradka serve un altro touchdown, questa volta per Dayan Almeida (#32).

Mentre la difesa Frogs continua a non permette ai Rhinos di avvicinarsi alla endzone, Legnano va di nuovo a segno nel secondo quarto, con una corsa di Andrea Di Biase (#33) - che sarà autore anche successivamente di altre rush. Buona la trasformazione di Masini, e poco dopo un altro touchdown di Kittner che, dopo una spettacolare ricezione che lo porta alla soglia della endzone, completa il lavoro sempre su passaggio del numero 7. Il tentativo di conversione da due, con Alessandro Zerbo (#4) in cabina di regia, non va a buon fine e poco dopo si va all’intervallo con un punteggio di 27 – 0 per i neroargento.

Il terzo quarto vede i Frogs di nuovo a segno con un “tush push” di Zahradka che, con l’azione partita appena fuori dalla endzone, viene spinto dentro dai compagni. La conversione non riesce, ma poco dopo Legnano segna di nuovo con un lancio del QB #7 su Niccolò Pulsinelli (#13) che, dopo altre ottime ricezioni, va così anche in touchdown.

Nonostante i tentativi dei Rhinos, che hanno continuato a provarci fino alla fine a dispetto delle proprie difficoltà e della difesa di Legnano, scatta a questo punto il running clock (il cronometro non viene più fermato per la differenza punti) e in cabina di regia entra di nuovo Alessandro Zerbo che serve un altro touchdown a Pulsinelli. Con la successiva trasformazione di Masini, segna il

punteggio finale della partita: 46-0.

I Frogs si portano così a 7 vittorie e due sconfitte ritornando almeno momentaneamente al secondo posto del Girone A. Saranno i risultati in campo delle prossime partite di Dolphins e Panthers a definire il ranking in vista dei playoff.

“Eravamo sicuramente in posizione di superiorità rispetto ai Rhinos, contando anche che loro pativano di alcune assenze – commenta Ettore Guarneri, presidente Frogs Legnano – Abbiamo anche visto come non abbiano mai mollato, anche perché tra noi c’è sempre un po’ il sapore del derby, per cui non ci era comunque concesso rilassarci: sono stato soddisfatto di vedere che anche i nostri ragazzi si sono impegnati fino alla fine, portando a casa punti importanti”.

“Partita che non ci ha dato grattacapi: i Rhinos oggi erano in emergenza e questo ha reso le cose più facili. Hanno comunque onorato il campo e una partita di football non è mai banale – commenta Davide Donnini, Head Coach FROGS. – Tutto il nostro roster ha dimostrato la voglia di fare bene, i ragazzi come sempre hanno giocato con voglia e intensità, ma dobbiamo utilizzare ogni partita per migliorare: ancora non sono soddisfatto dell’esecuzione degli special teams. Stiamo lavorando per essere sempre più precisi, per avere le carte in regola per giocarci al meglio la post season in ogni fase del gioco. Come ho già detto, è una mia responsabilità, curo personalmente anche questi aspetti e nonostante qualche piccolo miglioramento ancora non siamo al livello che pretendo da questi ragazzi. C’è ancora del lavoro da fare per migliorare. Ma sono certo che, con la voglia che i giocatori dimostrano giorno dopo giorno, riusciremo a sistemare anche queste piccole cose, che fanno però una grande differenza. Adesso, un paio di giorni di riposo poi pronti a preparare un fine stagione in cui dovremo essere in grado di dare il meglio di noi stessi”.