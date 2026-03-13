Ogni grande squadra custodisce le proprie leggende: da questa stagione anche i FROGS Legnano celebrano i protagonisti della loro storia con la nascita della Hall of Fame neroargento.

I Frogs istituiscono la Hall of fame

Con quasi cinquant’anni di storia alle spalle, il club ha deciso di istituire per la prima volta un riconoscimento dedicato a chi, con talento, passione e spirito di squadra, ha contribuito in modo decisivo a costruire la storia e l’identità dei FROGS.

Entrare nella Hall of Fame dei FROGS Legnano significa diventare parte permanente della memoria della società: un luogo simbolico dove vengono celebrati quei giocatori che, con le loro imprese sul campo e con i valori dimostrati fuori dal campo, hanno lasciato un segno profondo nella famiglia neroargento.

Dopo un’attenta valutazione da parte del Consiglio Direttivo dei FROGS Legnano, per questa prima edizione sono stati selezionati quattro giocatori che nel corso degli anni hanno rappresentato al meglio lo spirito della squadra: atleti che hanno lottato, guidato i compagni e contribuito alla crescita del club, dentro e fuori dal campo.

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Quattro giocatori che entrano nel 2026

I quattro protagonisti entreranno ufficialmente nella Hall of Fame dei FROGS Legnano e saranno celebrati nel corso delle quattro partite casalinghe della stagione, momenti speciali durante i quali il pubblico tutto potrà rendere omaggio a chi ha scritto alcune delle pagine più significative della storia della squadra, e del football americano in Italia.

Il primo nome a entrare nella Hall of Fame sarà annunciato domenica 15 marzo, in occasione della prima partita dei FROGS nel campionato IFL 2026, in programma alle ore 15:00 allo Stadio Giovanni Mari di Legnano, storico campo di casa e teatro di tante vittorie che hanno segnato la storia del team.

«Per chi come me ha vissuto questa maglia anche da giocatore, l’istituzione della Hall of Fame ha un significato particolare», commenta il presidente dei FROGS Legnano, Ettore Guarneri, protagonista per molti anni in campo in alcune delle stagioni più vincenti della storia neroargento. «I FROGS hanno costruito la loro storia grazie a generazioni di giocatori che hanno dato tutto per questi colori. Con la Hall of Fame vogliamo riconoscere e custodire quel patrimonio di passione, impegno e appartenenza che ha reso questa squadra ciò che è oggi».

Perché la storia di una società sportiva non è fatta soltanto di partite e risultati, ma soprattutto delle persone che, con passione, dedizione e senso di appartenenza, ne hanno costruito il cammino nel tempo.