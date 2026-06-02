I Frogs chiudono la regular season con una sconfitta a Parma

Si chiude con una sconfitta all’over time la regular season dei Frogs Legnano, con il risultato di 43-42 per Panthers al termine di una gara combattutissima e con molti colpi di scena, disputata domenica sera sul campo di Parma.

La gara

Una partita dai due volti per Legnano, partiti in salita e costretti a rincorrere per lunghi tratti nei primi due quarti, ma capaci di una straordinaria rimonta nel secondo tempo fino al pareggio a pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari.

Panthers parte subito aggressiva con un touchdown di Ghelfi a pochi minuti dal kickoff, mentre l’attacco Frogs fatica invece a trovare il ritmo. La difesa neroargento, orfana di alcuni elementi importanti infortunati nella partita contro Firenze, prova a contenere Parma: nonostante un bel sack di Samuele Cavallini (#93), i Panthers riescono comunque ad allungare con altre due segnature rispettivamente per Bonvicini e Fiscelli, portandosi sul 21-0. I Frogs reagiscono nel finale del secondo quarto grazie a una bella ricezione di Luke Caliendo (#19) su lancio di Josh Taylor (#0) con trasformazione realizzata. Si va all’half time sul 21-7 per i padroni di casa.

Dopo l’intervallo Legnano torna in campo senza due altre importanti pedine, Ventura in attacco e Gianera in difesa. Subito Parma trova un nuovo touchdown, ma i neroargento mostrano grande carattere e capacità di reazione e da quel momento cambia l’inerzia della partita. Legnano inizia a muovere con maggiore efficacia il pallone e trovano un touchdown spettacolare con Luke Caliendo. La trasformazione è buona e Legnano torna in partita. I Panthers rispondono ancora con il touchdown di Fiscelli, ma i Frogs non smettono di lottare: Taylor trova nuovamente Caliendo in end zone, mentre la difesa alza il livello della pressione su Parma mettendo a segno anche un altro sack ad opera di Filippo Tamburrino (#97). Nel quarto periodo arriva il touchdown su corsa di Alessandro Brovelli (#32), seguito poi dalla splendida ricezione di Matteo Mozzanica (#88) su passaggio di Taylor, con trasformazione realizzata che vale il pareggio sul 35-35 e i tempi supplementari.

Nell’over time partono i Frogs in attacco e vanno subito a segno con due corse di Taylor, che prima avvicina e poi chiude il drive offensivo in touchdown, seguita dal punto addizionale. Parma però risponde altrettanto decisa, va in touchdown e decide per una conversione da due punti per chiudere la partita: la giocata riesce con il passaggio di Fuller per Ghelfi che fissa il risultato finale sul 43-42 per i Panthers.

Il commento

“Siamo partiti lentamente, come purtroppo ci capita spesso. Dover inseguire fin dall’inizio crea difficoltà che poi siamo costretti a recuperare. Sono però orgoglioso della reazione della squadra: essere sotto di 21 punti e riuscire a portare la partita all’overtime è stato qualcosa di importante – commenta l’Head Coach Cody Kent – Alla fine, si è deciso tutto su una singola giocata, che purtroppo non è andata dalla

nostra parte. Il field goal sbagliato ha pesato e probabilmente poteva cambiare l’inerzia della partita. Contro squadre di alto livello non ci si può permettere di commettere troppi errori. Spero che i ragazzi ritrovino motivazione e determinazione per affrontare Ancona”.

La prossima tappa dei playoff per i Frogs sarà dunque la fase Wild Card, andando ad affrontare Dolphins Ancona di nuovo in trasferta nel weekend del 13/14 giugno.