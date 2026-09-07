I FROGS 65ers volano alle Final Eight: 23 vittorie consecutive e stagione ancora imbattuta

Final Eight in programma il 19 e 20 settembre sempre a Ferrara

Due vittorie nette, ma soprattutto il pass per le Final Eight che aggiudicheranno il titolo del Campionato Italiano Senior di Flag Football. I FROGS 65ers chiudono nel migliore dei modi le Wild Card disputate domenica a Ferrara e proseguono la loro straordinaria stagione senza sconfitte.

La formazione di Legnano ha superato prima i Seamen Milano con un perentorio 56-0, mantenendo inviolata la propria end zone per tutta la partita, per poi imporsi anche sui Penguins Varese con il punteggio di 48-12. Due prestazioni che hanno confermato la solidità e la continuità di una squadra capace di mantenere altissimo il proprio livello anche nel momento decisivo della stagione.

23 vittorie consecutive e 104 punti realizzati: FROGS 65ers ancora imbattuti

Il doppio successo porta a 23 il numero delle vittorie consecutive dei FROGS 65ers, che rimangono così l’unica squadra imbattuta del Campionato Italiano, con un totale di 104 punti realizzati e appena 12 subiti. Numeri che raccontano la straordinaria continuità dei 65ers: con una capacità offensiva e una solidità difensiva che hanno permesso alla squadra di imporsi con autorevolezza anche contro avversarie di alto livello.

Ora le Final Eight: in palio il titolo italiano

Le due vittorie conquistate a Ferrara son valse ai FROGS 65ers l’accesso diretto alle Final Eight, la fase conclusiva del Campionato Italiano che vedrà le otto migliori formazioni della stagione contendersi il titolo di Campione d’Italia.

L’appuntamento è fissato per il 19 e 20 settembre a Ferrara, dove Legnano si confronterà con Raiders Roma, Refoli Trieste e Penguins Varese, per scrivere il capitolo più importante di una stagione fin qui perfetta.