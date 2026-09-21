I Frogs 65ers si laureano campioni d’Italia

I Frogs 65ers sono campioni d’Italia di Flag Football. Al Mike Wyatt Field di Ferrara, la formazione legnanese completa una stagione straordinaria conquistando lo scudetto al termine di un percorso perfetto, chiuso senza una sola sconfitta.

La Final eight

Dopo aver dominato la stagione regolare e superato la Wild Card con due vittorie, i Frogs 65ers arrivano alla Final Eight con l’obiettivo di completare il lavoro. E non deludono: nella fase a gironi del sabato battono Skorpions Varese 38-27, Raiders Roma 42-24 e Refoli Trieste 36-22, chiudendo nuovamente al vertice e imbattuti.

Semifinale combattutissima contro i Panthers Parma, campioni d’Italia uscenti e determinati a difendere il titolo. Sfida all’ultimo respiro, risolta dai Frogs con il punteggio di 34-33.

In finale, la formazione legnanese trova i Mad Dogs Milano. Nel secondo tempo i 65ers prendono decisamente il controllo della partita e chiudono sul 32-21, conquistando così il titolo italiano e mettendo il sigillo su una stagione da campioni imbattuti.

I protagonisti

Un successo costruito su disciplina assoluta, lavoro e versatilità di un gruppo nel quale molti atleti sono in grado di giocare in più posizioni, offrendo soluzioni diverse sia in attacco sia in difesa.

A rappresentare al meglio questa filosofia è Omar Passera, nominato MVP del Campionato, onnipresente in campo non solo come quarterback, ma anche come ricevitore, safety e cornerback, confermandosi il motore della squadra dentro e fuori dal campo.

Un campionato giocato ad altissimo livello da tutti gli atleti dei 65ers, tra cui sicuramente da segnalare anche in queste Final Eight Emanuele Mascelli #33, determinante in difesa con diversi sack nel ruolo di blitzer e autore di una prestazione di rilievo anche come ricevitore.

«Questa vittoria è il risultato del lavoro instancabile di tutti gli atleti e dello staff che dall’inizio della stagione si sono dedicati a migliorare sé stessi e a contribuire alla crescita del gruppo», commenta Omar Passera, quarterback e capo allenatore dei FROGS 65ers Legnano e MVP del Campionato.



Il titolo italiano, settimo nella storia dei 65ers e primo dall’unione con i Frogs Legnano, chiude così una stagione costruita passo dopo passo, attraverso una serie impressionante di vittorie e una crescita costante del gruppo. Per i Frogs 65ers, il traguardo di Ferrara è il coronamento di un percorso imbattuto, culminato con il titolo di Campioni d’Italia.

La società

Team storico del Football americano in Italia, fondato nel 1977, i Frogs furono una delle prime società nate sull’onda della presenza americana nelle basi NATO. Vincitore di 6 Campionati italiani, 1 Coppa Italia e 1 Campionato Europeo Senior, oltre a 2 Campionati giovanili Tackle Under 21. E’ tutt’oggi una delle squadre di vertice sia nel Campionato Italiano di 1° Divisione Tackle (IFL), sia nel Flag Football – disciplina olimpica dal 2028 – in cui i 65ers vantano con oggi 7 titoli italiani, 2 Coppe Italia e numerosi trofei internazionali. La società partecipa, inoltre, ai Campionati giovanili sia Tackle sia Flag (misti) e ogni anno diversi suoi atleti sono convocati nella Nazionale, rappresentando quindi l’Italia nelle competizioni mondiali ed europee.