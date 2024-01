I Diavoli Rosa di Novate strapazzano anche Bellusco

A quasi 1 mese dallo stop prenatalizio, Novate torna in campo vittorioso grazie a una prestazione maiuscola di tutto il gruppo contro Bellusco.

Il match di Novate contro Bellusco

La partita era insidiosa perché le belluschesi fino ad ora avevano tenuto un ottimo ruolino di marcia col terzo posto in classifica. Il match è stato teso solo nell’avvio di gara con diversi errori da ambo le parti poi le diavolesse hanno messo il turbo dominando nettamente la partita consolidando così il primo posto in classifica sempre a 3 punti da Novara e mantenendo l’imbattibilità casalinga nel girone di andata, la prossima gara, l’ultima del girone di andata, sarà in fatti in trasferta a Lazzate, in caso di netta vittoria Novate sarebbe campione d’inverno. Difficile se non impossibile dire chi è stata la migliore in campo, Novate ha giocato da squadra con pochissimi errori il merito è di tutto il gruppo che da inizio ha lavorato con costanza migliorando continuamente.

La cronaca della partita

Mandotti apre le danze e Mazzi le fa subito eco per il 3-1 iniziale che però vede subito la reazione ospite che pareggia a 3. Nuovo break 6-4 con un lungo linea millimetrico di Mazzi, ma Novate non riesce a staccare l’avversario almeno fino al 10-10 quando Rossina, Mazzi a muto e la doppietta di Migliorin lanciano Novate avanti 14-10. Bellusco non ci sta e stringe i denti per il nuovo pareggio a 15, ma Venegoni in attacco e Migliorin dai 9 metri portano Novate avanti 20-15, da qui è Rosina show con 3 punti a referto e il set chiuso 25-20 da Migliorin. Il secondo set è praticamente un monologo novatese, subito Mazzi a muro e Rosina al servizio per il 5-1 e time out di Bellusco. Novate però è carica, Piroli pare abbia il dono dell’ubiquità in difesa, ancora Mazzi a muro doppietta di Venegoni in attacco e poi ci pensa Trabucchi (nella foto, credit Filippo Marcolli) di prima a gelare la difesa avversaria col 12-4 sul tabellone e Bellusco costretta al secondo time out. Niente da fare Mandotti e Mazzi (altro muro) sono scatenate ed è 20-10, muro di Venegoni (21-10), Migliorin in attacco e 2 errori delle belluschesi regalano il setball a Novate, bellissima l’alzata di Trabucchi per Venegoni che chiude 25-12. Anche nel terzo Novate detta legge fin dalle prime battute con Migliorin e Rosina (9-3), doppietta di Mazzi per l’11-6 e Venegoni firma il 13-7. Trabucchi insiste su Mandotti per la doppietta del 16-9, le diavolesse mettono la freccia e volano in fretta 21-17. Rosina dai metri fa saltare la ricezione avversaria con Migliorin per il 23-17 e un attacco fuori di Bellusco regala il setball a Novate. Bellusco lo annulla, ma Migliorin chiude subito la gara.

I commenti a fine gara

Enzo Cannone, allenatore Novate:

“Avevamo preparato questa partita con molta attenzione sia sull’aspetto mentale che quello tecnico e tattico. Le ragazze hanno risposto alla grande mettendo in campo una bella pallavolo. Un po’ di tensione all’inizio del primo set con qualche errore in battuta, ma smaltita questa sì è visto un bel gioco e non abbiamo sbagliato più niente. Adesso testa a Lazzate vogliamo finire il girone di andata giocando una pallavolo di livello. Sono veramente orgoglioso di allenare questo gruppo di vere atlete”

Ylenia Migliorin, schiacciatrice Novate:

“Devo fare i complimenti a tutte noi per come abbiamo preparato, approcciato e gestito ogni scambio di questa partita. La migliore giocata, a mio parere, fino a qui. Quando vedi in una sola gara determinazione, tecnica, strategia e concentrazione, il risultato non può che essere più netto. Fin dal primo set abbiamo lavorato bene in tutti i fondamentali, qualche errore di troppo in battuta ma dettato più dalla tensione, che da altro. Nel secondo ci siamo imposte fin da subito lasciando loro pochi spazi di gioco e di recupero. Nel terzo temevamo una loro ripresa, che però ci siamo promesse di non concedere. Faccio i complimenti a Bellusco per la stagione che ha portato avanti fino a qui e gli auguro un ottimo proseguimento di stagione. Adesso testa al Lazzate, ultima gara del girone di ritorno.”

Prossima gara sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20,30 presso la Palestra della Scuola Elementare di Lazzate (MB) in Via Garibaldi 2/A, contro il Volley Lazzate formazione quinta in classica, ma sconfitta nel turno odierno dall’MTV Milano che quindi avrà voglia di riscattarsi specialmente davanti al proprio pubblico.

Il tabellino della partita

Pallavolo Novate DR 3 – Bellusco 0

Parziali set: 25-20, 25-12, 25-18

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 2, Mazzi 11, Venegoni 7, Mandotti 6, Rosina 13, Migliorin (K) 16, Piroli (L1). N.e. Scandella, Panza, Zaniboni, Lewis, Munaro, Cabrera, Natale (L2). All. Cannone.

Bellusco: Fatiguso 3, Brambilla 4, Venturini 9, Fazio 1, Crespi 7, Lardini 3, Granello (L1), Manzonzo 3, Cherubini 1, Gennari 5, Guerriero, Garavaglia (L2). N.e. Gavezzoli, Devecchi. All. Signoria

I numeri della gara: Ace 3 Novate e 3 Bellusco, Muri punto 6 Novate (3 Mazzi, 2 Venegoni, 1 Mandotti), 3 Bellusco, ricezione 48% Novate, 52% Bellusco (Piroli col 60% è la migliore della gara), attacco 46% Novate, 30% Bellusco.