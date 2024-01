Solidarietà al popolo palestinese, con un corteo per le strade di Rho

Anche a Rho, come in molte città di tutta Europa, ieri pomeriggio, i gruppi: Sos Fornace, Arci Che Donne e Rho antifascista, hanno organizzato un corteo in solidarietà al popolo palestinese.

"Stop ai bombardamenti, Palestina Libera"

Il corteo è partito da Piazza della Libertà per poi snodarsi per Corso Garibaldi, Via Dante, Via Castelli Fiorenza, Corso Matteotti, Via Madonna, Via De Amicis, Via Asilo, di nuovo in via Madonna per terminare in Piazza san Vittore. Diversi gli striscioni e i cartelli di: Rho Antifascista e Associazione Culturale di Nerviano, che testimoniavano la solidarietà con il popolo palestinese. «Palestina Libera», «via Israele dalla Striscia» e «Stop ai bombardamenti» sono alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti.

Khader Tamimi della comunità palestinese "Chiediamo di cessare il fuoco, abbiamo visto decine di migliaia di morti"

Tante, tantissime bandiere della Palestina. In Piazza San Vittore, il responsabile della comunità palestinese Khader Tamimi, che dal 1985 abita a Rho, al microfono di un altoparlante ha voluto dare un messaggio alla città: «Il nostro è un messaggio di solidarietà con il popolo palestinese – spiega in particolare con i cittadini di Gaza: chiediamo di cessare il fuoco, abbiamo visto decine di migliaia di morti». E ancora: «Io chiedo - ha detto - a chi ha il potere di decidere: quanti morti ancora dobbiamo vedere per fermare questo massacro, questo genocidio? Io spero che chi ha un figlio o una figlia rifletta di fronte a questi morti.