Hased Ceraj strepitoso nella lotta greco romana

A poco più di un mese dal suo debutto vittorioso nelle MMA Hased Ceraj, sedicenne atleta della Versus di Legnano, ha ottenuto la sua prima medaglia anche nella lotta greco romana.

Alla Coppa Valle Olona - Trofeo Enrico Porro, organizzata a Fagnano Olona e che ha visto la presenza di club provenienti da tutta Italia e con ospite d’onore una delegazione della forte nazionale kosovara, Ceraj ha infatti sfoderato una prestazione a dir poco strepitosa. Nella categoria – 82 KG Under 17 partito dagli ottavi di finale ha vinto 3 match consecutivi prima del limite per poi arrendersi solo in finale contro l’assai più esperto e titolato Virgilii Nilo della storica società Lotta Roma Prati.

“Stiamo parlando – ci spiega il DT della Versus Guido Colombo – di un campione italiano e membro della nazionale, miglior atleta azzurro in campo maschile agli ultimi Europei di categoria. Uno che era già in nazionale quando Hased non sapeva neanche cosa fosse la lotta greco romana. Si perché, come ho già detto alla stampa quando ha debuttato nelle MMA il mese scorso, Hased è entrato nella nostra palestra solo il 20 novembre scorso e non aveva nessuna esperienza di arti marziali alle spalle. Sta migliorando in modo esponenziale, si vede la differenza di crescita tecnica da una settimana all’altra di allenamento. Certo dietro ai suoi risultati c’è il lavoro di tutto lo staff (nello specifico della greco romana del maestro Maurizio Casarola) e dei suoi compagni di allenamento ma sicuramente lui ha talento ed ha voglia di emergere. Ora abbiamo un calendario gare fitto d’impegni sia nella lotta sia nelle MMA da qui a fine giugno, le premesse per nuove vittorie ci sono tutte”.