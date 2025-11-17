Grande vittoria per il Calcio Canegrate contro Solaro

Il Calcio Canegrate si impone per cinque a uno sul campo dell’Universal Solaro nell’ultima partita di campionato.

Brutta sconfitta per l’Universal Solaro contro Canegrate

Difficile inizio per il Calcio Canegrate, che al 15’ minuto va subito sotto 1-0 con un gol firmato da Siciliano Antonio. I padroni di casa sembrano superiori, ma la squadra ospite non molla e reagisce immediatamente: un assist perfetto di Lorenzo Magni permette a Samuele Febbraio di firmare l’1-1 e di ridare fiducia ai suoi.

Dopo questo avvio complicato, il Canegrate inizia a ingranare, fino a quando il direttore di gara fischia un tocco di mano in area a favore dell’Universal Solaro. Il rigore, che sembra poter destabilizzare la squadra di mister Guglielmi, non viene però sfruttato dal numero 10 Ruo, che calcia fuori. La partita resta equilibrata da entrambe le parti, finché il Canegrate conquista una punizione molto distante dall’area: sul pallone va Slavazza Davide che, con il suo mancino, insacca un gol splendido. Pochi minuti dopo arriva un altro episodio chiave: un fallo evidente in area, questa volta a favore del Canegrate. Dagli undici metri si presenta ancora Davide Slavazza, che con freddezza spiazza il portiere e firma l’1-3.

La seconda parte della partita

Nella ripresa il Canegrate continua a spingere nonostante il vantaggio. Il quarto gol arriva grazie ad Alessandro Maranci, che si fa trovare al posto giusto deviando un tiro da fuori area di Slavazza e sorprendendo il portiere. A chiudere definitivamente la partita ci pensa ancora una volta Davide Slavazza: grazie a un cross di Federico Turlizzi e a un contrasto aereo di Jacopo Viganò, il numero 9 controlla e conclude con un elegante tiro a giro che vale il quinto gol.

Il Calcio Canegrate porta a casa una vittoria importante, non solo per il risultato netto, ma per la capacità di reagire dopo un avvio difficile e di crescere minuto dopo minuto. Una prestazione fatta di carattere, qualità e determinazione, che conferma il grande lavoro del gruppo e dà fiducia per le prossime sfide.