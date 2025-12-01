Acunzo segna da sotto per due volte e anche se Cizauskas continua nel suo show personale con una nuova tripla del 33-25, si avverte che La T Gema sta riprendendo la scia di Legnano

Sfida di cartello alla Soevis Arena per i Knights di Legnano che ospitano La T Gema Montecatini, seconda in classifica e tra le squadre che dichiaratamente puntano al salto di categoria.

Grande vittoria dei Knights contro Montecatini

Scali, anche se non in perfetta forma è disponibile, mentre Montecatini rinuncia a Strautmanis per influenza e Bedin per un grave infortunio al ginocchio.

La partita inizia con il canestro di Vedovato che fa scattare il Teddy Bear Toss, il lancio in campo di pupazzi che saranno poi donati alle associazioni per bambini della zona, grazie alla collaborazione di Titans Italian Legion; Scali pareggia subito e questi 21 secondi saranno l’unico vantaggio ospite.

Scali replica in fade away e Legnano doppia gli avversari con Cizauskas dalla lunetta e a rimbalzo offensivo, con la SAE Scientifica Soevis a mettere un primo break grazie al gioco da 4 punti del proprio lituano, ed altre tre triple sempre di Cizauskas, Stepanovic e Riva.

Sul 21-10 Scali infila il tiro da centro area, ma a questo punto Montecatini prova ritrovare la concentrazione e mette un paio di canestri con Bargnesi e Vedovato, anche se scende sotto la doppia cifra di svantaggio con Burini e i liberi di Bargnesi, che fissano il 28-21 del 10’.

La ripartenza dal canestro di Oboe

Legnano riparte bene con il canestro di Oboe, ma la zona toscana infastidisce un po’ i Knights che perdono di fluidità in attacco.

Acunzo segna da sotto per due volte e anche se Cizauskas continua nel suo show personale con una nuova tripla del 33-25, si avverte che La T Gema sta riprendendo la scia di Legnano.

Jackson e Stepanovic si scambiano due tiri pesanti, ma i punti di D’Alessandro e Passoni danno a Montecatini il 36-33 e, poco dopo, sarà sempre Passoni a mettere la tripla del 40-38.

Scali segna il libero del 41-38, ma la parabola di Jackson fissa il 41-41 a metà gara.

Cizauskas riparte con la tripla, Stapanovic con il jumper, Oboe con l’arresto e tiro, con il break legnanese di 9-0 si chiude con il numero 14 dei Knights che fissa il 50-41.

L’allungo è deciso ma non decisivo, e una doppia tripla di Bargnesi accorcia l’elastico; Passoni segna il libero del -4 del 55-51, ma l’asse Cizauskas-Stepanovic continua a regalare grandi sorrisi al pubblico della Soevis Arena.

Il +6 legnanese del 57-51, dopo i punti di Passoni, Sodero e Bargnesi, sarà anche il distacco del 30’ quando il punteggio è sul 60-54.

Sodero replica la tripla per il 65-57 e i canestri di Stepanovic e Quinti ridanno a Legnano il +14 del 71-54 a circa 5’ dalla fine, con una partita che ormai sembra indirizzata.

Burini e Bargnesi iniziano a dimezzare lo svantaggio toscano, Legnano ci mette del suo con un paio di rimesse non proprio perfette, e la tripla di Jackson del 77-74 tiene ancora viva una partita che sembra praticamente finita.

Legnano non capitalizza il suo attacco, ma anche Montecatini perde la palla nell’azione decisiva del match, e il libero di Mastroianni del 78-74, fa esplodere la Soevis Arena.

Una bella partita, mai chiusa tra due squadre sicuramente molto ben preparate. Una gara che Legnano ha cercato di vincere più volte, ma che Montecatini ha saputo sempre riaprire per uno spettacolo a tutto tondo, anche se molto evidentemente non in tutte le componenti del gioco.

Settimana piena di lavoro per Legnano che nel prossimo weekend scenderà in Sicilia per la gara contro Agrigento, che aprirà il rush finale del girone d’andata.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – LA T TECNICA GEMA MONTECATINI 78-74 (28-21, 13-20, 19-13, 18-20)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Vytenis Cizauskas 21 (3/7, 4/6), Arsenije Stepanovic 17 (3/5, 3/5), Francesco Oboe 11 (5/8, 0/2), Andrea Quinti 8 (4/6, 0/0), Guido Scali 7 (3/6, 0/2), Guglielmo Sodero 6 (0/0, 2/7), Alessandro Riva 5 (1/2, 1/2), Mattia Mastroianni 3 (1/2, 0/3), Francesco De Capitani 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 26 3 + 23 (Arsenije Stepanovic 7) – Assist: 15 (Vytenis Cizauskas 6)

La T Tecnica Gema Montecatini: Andrea Bargnesi 22 (1/3, 6/9), Jacopo Vedovato 12 (3/7, 0/0), Darryl Jackson 10 (2/5, 2/5), Federico Burini 7 (2/4, 1/3), Lorenzo Passoni 7 (1/1, 1/2), Francesco Fratto 7 (2/3, 0/3), Mattia Acunzo 6 (2/4, 0/4), Lorenzo D’Alessandro 3 (0/2, 1/3), Gianmarco Gulini 0 (0/0, 0/0), Davide Benvenuti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Lorenzo D’Alessandro 10) – Assist: 12 (Federico Burini 5)