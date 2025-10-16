Grande prestazione per i Knights di Legnano che ospitano gli Herons Montecatini, e che riescono ad arrivare a fine partita con quasi 30 punti di vantaggio sull’avversario.

Grande prova per i Knights contro Montecatini

La partenza è piuttosto scoppiettante Rossi e Cizauskas si scambiano due canestri, Austikalnis segna un gioco da 4 punti, ma Legnano impatta con il lituano numero 14 sul 6-6.

Stepanovic segna la tripla del +3, Austikalnis il pareggio e Mastroianni il nuovo triplo allungo, con il quarto che arriva alla sua metà con gran ritmo e belle giocate.

E’ dopo il quinto minuto che Knights iniziano a sbattere contro il muro toscano; le palle perse biancorosse si trasformano in punti per Natali, Dell’Uomo e Giombini per il mini break del 20-26 del 10’ minuto.

Il secondo periodo si apre con il tiro libero di Aukstikalnis per fallo tecnico e questo è un presagio di come andrà tutto il secondo quarto.

Chinellato e Rossi portano la Fabo sil +11 del 20-31, mentre Legnano fatica a trovare se stessa incappando in errori veramente banali.

Sodero infila una tripla, Oboe 2 punti e Stepanovic la tripla del 28-31, ma la sensazione è che Montecatini sia molto più concreta, soprattutto vicino a canestro.

Anche qui, nella seconda metà del quarto, gli ospiti segnano con Dell’Uomo e Sgobba per il 33-42, simile al 35-44 dell’intervallo, che è un mezzo affare per i Knights per quello che si è visto in campo.

La seconda parte della partita

Dopo la pausa, si avverte nell’aria profumo di intesa, e da subito la SAE Scientifica Soevis, mette in campo molta più attenzione in difesa, che si trasforma automaticamente nel parziale di 10-2 che avvicina a Legnano e, dopo il canestro di Ricci, un nuovo parziale di 16-0 lancia definitivamente Legnano in testa.

Più in generale, fanno impressione i soli 6 punti che Legnano subisce nel quarto, a fronte dei 30 segnati, per un terzo periodo che si chiude sul 65-50.

La sensazione è quella di aver vissuto un quarto incredibile, anche se l’ultimo periodo non è così da meno.

Infatti, il parziale di 22-10 è modellato solo con dei canestri nel finale del quarto da parte di Montecatini, che per 10 minuti subisce ancora la verve offensiva e la difesa ai limiti della perfezione dei Knights.

Nota di merito offensiva a Stepanovic, autore di una prova di livello assoluto con 36 punti, 8 rimbalzi e 3 stoppate, mentre per un periodo storico particolarmente difficile suggeriamo la candidatura a ministro della difesa per il capitano Guido Scali che nel secondo tempo ha totalmente annullato il bomber Aukstikalnis.

Vittoria rotonda per 87-60 in una Soevis Arena festante e dispiaciuta per chi ha salutato la compagnia solo all’intervallo.

Una gara a due facce che deve rallegrare, ma anche far riflettere, per un primo tempo non particolarmente brillante, compensato da una seconda metà straordinaria.

Poche ore per recuperare e pochissimi giorni per preparare una nuova sfida contro Omegna, lanciatissima formazione dell’ex coach dei Knights Riccardo Eliantonio e di Mike Sacchettini.

Partenza a gran ritmo per entrambe le squadre che hanno percentuale e voglia di correre (20-26 al 10′), continuando anche nel secondo quarto, anche se sono gli Herons ad essere più concreti, soprattutto in area (35-44 al 20′).

Terzo quarto incredibile dei Knights che lasciano solo 6 punti agli avversari (65-50 al 30′), ma anche nel quarto periodo la saracinesca è serrata, visto i soli 10 punti, di cui 4 negli ultimi minuti, con cui i Knights vincono largamente.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – FABO HERONS MONTECATINI 87-60 (20-26, 15-18, 30-6, 22-10)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 34 (10/13, 2/3), Vytenis Cizauskas 13 (5/9, 0/3), Francesco Oboe 10 (3/4, 0/2), Guido Scali 10 (4/7, 0/1), Guglielmo Sodero 8 (1/4, 1/8), Mattia Mastroianni 5 (1/3, 1/2), Francesco De Capitani 3 (0/0, 1/1), Alessandro Riva 3 (1/1, 0/0), Andrea Quinti 1 (0/1, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 28 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Arsenije Stepanovic, Guido Scali 8) – Assist: 17 (Vytenis Cizauskas 5)

Fabo Herons Montecatini: Giorgio Sgobba 10 (3/5, 0/3), Filippo Rossi 9 (3/5, 0/2), Riccardo Chinellato 8 (3/12, 0/1), Lukas Aukstikalnis 8 (0/4, 2/6), Daniele Dell’Uomo 7 (2/3, 1/3), Antonello Ricci 6 (3/4, 0/1), Nicola Mastrangelo 4 (0/1, 1/2), Youssouf Kamate 4 (1/1, 0/0), Yannick Giombini 2 (1/4, 0/0), Nicola Natali 2 (1/2, 0/1), Matteo Antonelli 0 (0/0, 0/0), Jose Alberto Benites Vicente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Riccardo Chinellato 9) – Assist: 6 (Daniele Dell’Uomo, Antonello Ricci 2)