L’appena trascorso “ponte” dell’8 dicembre ha coinciso, come ormai da tre anni, con i Campionati Italiani Master UNIPOL in vasca corta. Protagonisti anche i Nuotatori del Carroccio di Legnano.

Grande prova dei Nuotatori del Carroccio ai Master italiani

I 400 m stile libero di sabato 7 dicembre hanno inaugurato una tre giorni di gare indoor al palazzetto del nuoto di Torino, che ha visto la partecipazione di più di duemila atleti, afferenti a centosei società provenienti da ogni regione d’Italia. I Nuotatori del Carroccio di Legnano erano presenti con ben trentuno atleti iscritti e hanno ottenuto un ottimo 5° posto assoluto di società (Fascia B).

Molto rilevanti sono stati i risultati ottenuti dalla compagine legnanese anche a livello individuale. La NdC, quest’anno, torna a casa con medaglie pesanti al collo dei propri atleti. D’oro le regine del Delfino nella categoria M25, Serena Colombo e Giorgia Tison, le quali hanno conquistato il metallo più prezioso, e il best time personale, nelle distanze dei 50 m (Serena, con 30”07 e 895,24 punti) e 100 m (Giorgia, con 1.03.70 e 944,43 punti).

Guido Regaldo (cat. M45) ottiene un notevolissimo terzo posto, con record personale, nei 100 m Stile Libero, con il tempo di 57”05 e 880.98 punti; la new entry Mirco Gallazzi (cat. M30) vince il bronzo nei 100m misti, con il tempo di 1’01.59 e 891.22 punti.

Infine, la staffetta 4×50 MiSL, cat. 100, formata da Mirco Gallazzi, Fabio Cecchetto, Giorgia Tison e Serena Colombo, chiude la trasferta torinese con un argento, ottenuto fermando il cronometro sul record sociale di 1’45”49, conquistando ben 957.15 punti.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Il commento di coach Falsitta

«Questa terza edizione del Campionato Italiano invernale – racconta Coach Tomas Falsitta – ha mostrato il buon lavoro svolto dagli atleti durante questi primi mesi di allenamento, sempre seguiti dal nostro preparato staff tecnico: Serena Colombo, Micaela Perucchini e Mattia Falsitta. Vorrei menzionare tre atleti di cui sono particolarmente soddisfatto: Mara Bianchi (cat. M20), Salvatore Arinisi (cat. M45) e Daniele Depietri (cat. M50), le cui prestazioni hanno dimostrato come l’impegno e l’attenzione profusi in ogni allenamento portino sempre a migliorarsi, benché non si provenga da un passato agonistico».

Continua il Presidente Massimiliano Accardo, da ormai vent’anni al comando delle società legnanese: