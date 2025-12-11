L’appena trascorso “ponte” dell’8 dicembre ha coinciso, come ormai da tre anni, con i Campionati Italiani Master UNIPOL in vasca corta. Protagonisti anche i Nuotatori del Carroccio di Legnano.
Grande prova dei Nuotatori del Carroccio ai Master italiani
I 400 m stile libero di sabato 7 dicembre hanno inaugurato una tre giorni di gare indoor al palazzetto del nuoto di Torino, che ha visto la partecipazione di più di duemila atleti, afferenti a centosei società provenienti da ogni regione d’Italia. I Nuotatori del Carroccio di Legnano erano presenti con ben trentuno atleti iscritti e hanno ottenuto un ottimo 5° posto assoluto di società (Fascia B).
Molto rilevanti sono stati i risultati ottenuti dalla compagine legnanese anche a livello individuale. La NdC, quest’anno, torna a casa con medaglie pesanti al collo dei propri atleti. D’oro le regine del Delfino nella categoria M25, Serena Colombo e Giorgia Tison, le quali hanno conquistato il metallo più prezioso, e il best time personale, nelle distanze dei 50 m (Serena, con 30”07 e 895,24 punti) e 100 m (Giorgia, con 1.03.70 e 944,43 punti).
Guido Regaldo (cat. M45) ottiene un notevolissimo terzo posto, con record personale, nei 100 m Stile Libero, con il tempo di 57”05 e 880.98 punti; la new entry Mirco Gallazzi (cat. M30) vince il bronzo nei 100m misti, con il tempo di 1’01.59 e 891.22 punti.
Infine, la staffetta 4×50 MiSL, cat. 100, formata da Mirco Gallazzi, Fabio Cecchetto, Giorgia Tison e Serena Colombo, chiude la trasferta torinese con un argento, ottenuto fermando il cronometro sul record sociale di 1’45”49, conquistando ben 957.15 punti.
GUARDA LA GALLERY (3 foto)
Il commento di coach Falsitta
«Questa terza edizione del Campionato Italiano invernale – racconta Coach Tomas Falsitta – ha mostrato il buon lavoro svolto dagli atleti durante questi primi mesi di allenamento, sempre seguiti dal nostro preparato staff tecnico: Serena Colombo, Micaela Perucchini e Mattia Falsitta. Vorrei menzionare tre atleti di cui sono particolarmente soddisfatto: Mara Bianchi (cat. M20), Salvatore Arinisi (cat. M45) e Daniele Depietri (cat. M50), le cui prestazioni hanno dimostrato come l’impegno e l’attenzione profusi in ogni allenamento portino sempre a migliorarsi, benché non si provenga da un passato agonistico».
Continua il Presidente Massimiliano Accardo, da ormai vent’anni al comando delle società legnanese:
«Le cinque medaglie individuali conquistate in questo Campionato Italiano invernale segnano un vero e proprio record sociale per i Nuotatori del Carroccio, che continuano a crescere, non solo come squadra inclusiva e aggregante, ma anche come società che ottiene importanti risultati a livello nazionale. I podi conquistati sono il segno tangibile dell’impegno con cui si allena l’intera squadra, di cui sono profondamente orgoglioso».