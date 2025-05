La settimana appena trascorsa ha regalato grandi emozioni al Rho Baseball, impegnato su più fronti nei campionati giovanili e senior. Tra vittorie nette, partite combattute, la società conferma l’ottimo stato di forma in questa stagione 2025.

Grande fine settimana di gare per il Rho baseball

Serie B: equilibrio nel doppio confronto con Piacenza. Manca ancora all’appello la vittoria serale

Nel doppio incontro del weekend contro Piacenza, la formazione di Serie B ha chiuso con una vittoria e una sconfitta. Un risultato che conferma la competitività della squadra, ancora in cerca della continuità necessaria per scalare la classifica. Grande lavoro da parte dei giovanissimi lanciatori del Rho. Prossimo appuntamento domenica in terra sarda contro la Catalana.

U12: prima vittoria stagionale con autorità

I piccoli U12 conquistano la loro prima vittoria stagionale con un risultato netto 11 a 1 contro i Bulls di Rescaldina. Decisivo un monte di lancio solido e preciso, che ha permesso ai giovani atleti di gestire la partita con sicurezza e portare a casa un successo meritato.

U18: vittoria a tavolino e vetta solitaria

La squadra U18 continua la sua marcia in vetta alla classifica lombarda. Nonostante le assenze e qualche errore di troppo, il Rho ha ottenuto la vittoria per 7 a 0 contro Legnano grazie a un errore regolamentare degli avversari. Con cinque vittorie in altrettante partite, i ragazzi guidano il campionato con autorità. Partita infrasettimanale mercoledì 21 a Lodi.

U15: i “ragazzini terribili” non si fermano più

Partita al cardiopalma per l’U15, che supera di misura l’ottimo Senago in un match combattuto fino all’ultimo inning. Dopo un avvio equilibrato, il Rho piazza un break da sei punti, ma il Senago non molla e si rifà sotto. A fare la differenza è il gioco di squadra e la determinazione dei “ragazzini terribili”, con un attacco efficace e una difesa solida. Con questa vittoria, il Rho resta imbattuto con 7 successi su 7 e si prepara allo scontro diretto con i Cabs Seveso domenica 25 maggio.