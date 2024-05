Il super fine settimana al Marco Pistocchi di Rho regala un Home Run (100+) a basi piene di Edoardo Lariccia che da una spinta significativa ai Cardz e porta alla vittoria la squadra per 11 a 8 contro la fino ad ora imbattuta squadra dei Seveso Cabs.

Grand slam per il Rho baseball under 18

Partita caratterizzata da una grande concentrazione, con i primi due inning scadenzati da un punto per squadra, zero punti nel terzo inning. Ma è stato il quarto inning a segnare la svolta con il fuoricambo a basi piene da parte del Rho che chiude in vantaggio per 6 a zero al quarto inning. Nel quinto inning, nonostante il momentaneo pareggio con sei punti recuperati da parte dei Cabs, grazie a due valide e qualche errore concesso dal monte di lancio della squadra di casa nella parte alta dell’inning, il Rho segna ulteriori 3 punti assicurandosi la vittoria finale.

Anche la prima squadra del Rho approfitta del fattore campo superando Milano Rookies con un punteggio di 6-4 in serie C.

Segnano invece il passo i giovani “Blues” U15 che perdono la prima partita stagionale senza riuscire ad ingranare, soprattutto sul monte di lancio (punteggio finale 13 -7 per Milano46). Nonostante il tentativo di gioco aggressivo sulle basi, l’ottimo lavoro del primo lanciatore avversario non permette agli abili battitori del Rho di sferrare delle valide sufficienti per la rimonta. Pronta a riscattarsi il prossimo fine settimana l’U12 che non riesce a trovare il ritmo e perde per 11-1 contro Malnate.

Dieci convocazioni per il Rho baseball

Definite le convocazioni lombarde per il Torneo delle Regioni che si disputerà in Piemonte dal 6 al 9 giugno, con ben 10 convocazioni per il Rho Baseball, di cui 9 titolari e una riserva (tre coppie di fratelli).

Per la rappresentativa lombarda della Senior League: Francesco Barbieri (classe 2008 già presente nell’edizione 2022), Davide Gambera (classe 2008 già presente nell’edizione 2023), Rayner Rodriguez (classe 2009), Gabriele Sciannamea (classe 2008 già presente nell’edizione 2023), Mattia Vargas (classe 2008). Per la Junior League, Alessandro Barbieri sarà riserva (classe 2011, presente nel 2022 e nel 2023, oltre ad aver partecipato con l’Italia ai Campionati Europei nel 2023 come unico lombardo della selezione), Andrea Gambera (classe 2010, riserva nel 2022), Michael Mantegazza (classe 2011, presente nel 2022 e nel 2023), Mathieu Silva (classe 2020, presente nel 2022, nel 2023, oltre ad aver partecipato con l’Italia ai Campionati Europei nel 2022). Per la Little League Nicolò Vargas (classe 2011, presente nel 2023).

Prossimi appuntamenti per il Rho in trasferta sabato l’U18 al Saini contro Ares, U15 domenica a Bergamo, serie C in trasferta contro il Sannazaro. Unica partita sul diamante del Marco Pistocchi, sabato per l’U12 contro i Cabs di Seveso.