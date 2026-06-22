Busto Garolfo ha celebrato i suoi campioni, le società sportive e tutte quelle persone che, con dedizione quotidiana, contribuiscono a rendere il paese un punto di riferimento nel panorama sportivo del territorio.

Gran Galà dello Sport, Busto Garolfo premia i suoi protagonisti

Il quarto Gran Galà dello Sport, organizzato dalla Consulta dello Sport del Comune di Busto Garolfo, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, si è confermato non soltanto come una cerimonia di premiazione, ma come la fotografia di una comunità che vive lo sport ogni giorno, nei campi, nelle palestre, nelle piscine e nelle associazioni.

Una realtà fatta di volontari, dirigenti, allenatori, famiglie e atleti che, attraverso l’impegno quotidiano, continuano a rendere Busto Garolfo un autentico punto di riferimento sportivo del territorio.

Le parole dell’assessore allo Sport

“Mi ha commosso la dedizione che tutti i vostri allenatori e referenti hanno dimostrato è stata qualcosa di eccezionale. E il fatto che voi crediate ai progetti che noi stiamo portando avanti da anni, il Galà come tutti i progetti sociali, è qualcosa di straordinario per cui io non smetterò mai di ringraziarvi”, ha spiegato l’assessore allo Sport Stefano Carnevali, durante la cerimonia

Il sostegno della Bcc

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, partner storico della manifestazione. A rappresentare l’istituto di credito è stato il presidente Roberto Scazzosi.

“Questo evento rappresenta perfettamente il valore dello stare insieme e del mantenere vivi i rapporti tra le persone. La nostra presenza sul territorio è evidente: una presenza concreta, fisica, visibile ogni giorno. Fin dalla prima edizione abbiamo creduto nel Galà dello Sport e lo abbiamo sostenuto con convinzione. Le tante persone che vengono premiate questa sera testimoniano in modo chiaro la vitalità e la qualità del movimento sportivo locale. Voglio rivolgere i miei più sinceri complimenti a tutti i premiati, all’amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore, che ha profuso un grande impegno nell’organizzazione di questa iniziativa. Grazie davvero di cuore a tutti per la vostra numerosa partecipazione e buona serata”.

Un evento nel segno della candidatura europea

Il quarto Gran Galà dello Sport quest’anno ha assunto un significato ancora più importante, inserendosi nella candidatura di Busto Garolfo a Comune Europeo dello Sport. Ha visto, infatti, la presenza dei commissari Aces chiamati a valutare il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale. Il sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Rigiroli, ha voluto sottolineare il percorso compiuto negli ultimi anni dall’amministrazione comunale, ricordando come il patrimonio sportivo cittadino sia stato valorizzato attraverso investimenti, nuove strutture e progetti dedicati ai giovani e alle fasce più fragili.

I premiati

La cerimonia di premiazione ha visto alternarsi sul palco atleti, tecnici e squadre protagonisti di una stagione ricca di soddisfazioni.

Judo e arti marziali

Per Orizon Judo sono stati premiati Massimo Gorla, simbolo bustese del judo, per una carriera prestigiosa e oltre cinquant’anni dedicati alla disciplina come atleta, maestro, dirigente e formatore, e Vincenzo Barretta per i numerosi titoli italiani, europei e mondiali conquistati nel pankration e per gli eccellenti risultati ottenuti anche nel judo master.

Pallavolo e calcio

Per l’ASD La Rete è salita sul palco la squadra Ragazzi Under 14, premiata per il secondo posto conquistato ai Campionati CSI 2024-2025 e per il prestigioso invito alla Philadelphia Junior Cup.

L’ASD Accademia Bustese ha visto riconosciuti i successi dei Giovanissimi Under 14 classe 2011, vincitori del campionato provinciale a punteggio pieno con conseguente promozione al campionato regionale, e della Prima Squadra, protagonista della vittoria del campionato di Seconda Categoria e della promozione in Prima Categoria.

Ciclismo

Importanti riconoscimenti anche per la Società Ciclistica Busto Garolfo. Premiati la squadra categoria Giovanissimi per la vittoria del campionato provinciale a squadre maschile e femminile, la squadra categoria Amatori per l’intensa attività cicloturistica e agonistica, Oliver Ceppi per il titolo regionale piemontese su strada e le numerose vittorie ottenute e Maira Geroli per i titoli provinciali conquistati su strada e pista.

Taekwondo

Numerosi gli atleti premiati del Combat Team Pagliara Taekwondo: Rhamzi Pizzo per il titolo di campione italiano senior cinture rosse, Alessandro Cerminara per il bronzo al campionato italiano junior cinture rosse, Luca Marangolo per l’argento al Kim e Liù Internazionale di Roma, Diego Cozzi per il bronzo conquistato al Croazia Open 2025, Cristian Marangolo per il bronzo ottenuto all’Austria Open 2025 e Matteo Pagliara per il bronzo alla Coppa Italia 2025.

Karate

Per I.Sport ASD sono stati premiati Dalila Bonacina per il primo posto nella squadra pre-agonisti e i risultati nel circuito regionale CSEN, Elena Berrocal per il secondo posto nella classifica generale e le medaglie conquistate nel circuito CSEN, Liam Bugatti per il terzo posto nella classifica generale e gli ottimi risultati ottenuti ad appena cinque anni, Simone Cavallaro per i piazzamenti nei circuiti regionale e nazionale CSEN, tra cui il terzo posto ai nazionali di Fidenza, Chiara Codoro per il terzo posto al campionato nazionale di Fidenza e il secondo ai regionali CSEN, oltre a Ilaria Pisoni e Daniele Bugatti per il conseguimento del quarto Dan e per i vent’anni di attività nel karate.

Tiro con l’arco

Grande spazio anche agli Arcieri del Roccolo ASD. Premiati Leonardo Porchera per il titolo regionale indoor assoluto maschile e l’oro di classe allievi, Riccardo Alfano per l’appartenenza alla nazionale giovanile di arco olimpico e gli importanti risultati regionali indoor, Nicolò Di Pasquale per gli argenti di classe conquistati ai Campionati Italiani targa e ai Regionali indoor, Matilde Bosetti per il bronzo di classe junior femminile ai Campionati Italiani targa, la squadra della Coppa Italia Centri Giovanili per la partecipazione e i risultati nella competizione nazionale, Matteo Borsani per i numerosi titoli italiani, europei e internazionali conquistati nel tiro con l’arco, tra cui l’oro ai World Games, e Roberta Di Francesco per i titoli italiani e internazionali ottenuti con la maglia della nazionale.

Altri riconoscimenti sportivi

Per il Centro Sportivo Giovanile sono stati premiati Carolina Lavazza, unica atleta italiana donna presente al Trofeo Internazionale Nippon Kempo di Osaka, Mauro Cardani per la partecipazione allo stesso trofeo e l’ottavo posto nella categoria Open cinture nere, Christian Sagunti per la brillante carriera agonistica nel judo, i risultati nazionali e il conseguimento del secondo Dan e la squadra femminile di Seconda Divisione per la vittoria del campionato di Terza Divisione e la conseguente promozione.

Riconoscimento collettivo per gli atleti Juniores e Cadetti dei Nuotatori Milanesi, protagonisti di numerosi piazzamenti e titoli ai campionati regionali invernali ed estivi nelle discipline del nuoto e del salvamento.

Per la FIDC e il Tiro a Volo sono stati premiati Walter Garavaglia, Mirko Garavaglia e Gianfranco Gasparello per la vittoria del campionato provinciale e interregionale a squadre. Walter Garavaglia ha inoltre ricevuto un riconoscimento per i risultati ottenuti nella Prima Categoria Veterani, Gianfranco Gasparello per quelli conquistati nella Prima Categoria Master e Mirko Garavaglia per il secondo posto nel campionato di Prima Categoria.

Per l’ASD Ginnastica Skill di Canegrate è stata premiata Emma Sidoti, seconda classificata al Winter Rimini Nastro LC, campionato italiano.

La Scuola di Danza Novakovic ha raccolto numerosi riconoscimenti grazie ai propri talenti. Premiati Alessandro Gadda e Rebecca Tomba per la borsa di studio ottenuta per entrare in compagnia al Tulsa Ballet in Oklahoma; Alessandro Gadda anche per il superamento dell’audizione per l’apprendistato al Budapest Dance Theater; Arianna Belluco, Alessandro Gadda, Alice Buosi, Giulia Spagnuolo e Laura Forlani per la selezione con accesso diretto al corpo di ballo della cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026; Alicia Recchia, Alice Fasullo e Denise Dell’Acqua per le borse di studio ottenute per importanti percorsi formativi internazionali; Sofia Clemente per le borse di studio internazionali, il Premio al Talento e l’audizione superata per la prestigiosa Joffrey Ballet School di New York.

I simboli bustesi

Particolarmente emozionante il momento dedicato ai “Simboli Bustesi”, figure che hanno lasciato un segno profondo nella storia sportiva e associativa del paese. Il riconoscimento è stato assegnato a Ernesto Rimoldi per la straordinaria carriera nell’atletica e per il titolo italiano assoluto conquistato nella staffetta 4×100 metri, a Mario Sina quale simbolo bustese delle arti marziali per la lunga carriera nel judo, nel Nippon Kempo e nel pankration culminata nel conseguimento del sesto Dan, e a Serena Rizzo per il costante e prezioso supporto allo sport bustese.

Il valore del Galà

L’assessore allo Sport, Stefano Carnevali, ha sottolineato il valore dell’evento e il colpo d’occhio offerto dalla manifestazione allestita all’aperto.

“Il colpo d’occhio è eccezionale. Grazie a voi. Il Galà è nato proprio con questo spirito: premiare le vittorie significative degli sportivi e delle società di Busto Garolfo, a prescindere dal valore assoluto, basta che siano le competizioni di riferimento”.