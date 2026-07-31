Medaglia d’argento al campionato Europeo Eurogym for Life Challenge disputato a Pistoia dal 8 al 12 luglio. Gli Angeli di IKE si riconfermano un gruppo eccezionale: Daniela, Anita, Serena, Valeria, Agata, Aurora, e Sebastiano, questi i loro nomi e, con le loro meravigliose doti, questi splendidi ragazzi, fanno del gruppo un team unico e spettacolare nel suo genere.

Gli angeli di Ike brillano all’Europeo, per loro è medaglia d’argento

La loro è una storia sportiva esempio per tutti: ex ginnasti agonisti provenienti da sport diversi che uniscono capacità e perseveranza e, inoltre, studenti universitari e tecnici sportivi. Non è facile conciliare lo studio, il lavoro in palestra, la vita privata e gli allenamenti con la squadra degli Angeli di IKE; questa scelta coraggiosa rende onore a tutti loro, che stanno accumulando meravigliose esperienze, una dietro l’altra. Se è vero che ciascuno di noi porta con sé una valigia personale contenente il proprio vissuto, questi ragazzi stanno mettendo nella propria valigia esperienze uniche, soddisfazioni incredibili, che sicuramente faranno di loro, in futuro, delle persone migliori.

La coreografia europea

Al campionato europeo gli Angeli di Ike presentavano una coreografia altamente tecnica e molto complessa, lavorando con strutture piramidali che rendevano inclinato il piano di lavoro; un esercizio particolarmente complicato, accompagnato da una musica dai ritmi complessi, intercalando movimenti che dovevano essere perfettamente sincronizzati, per sostenere le strutture e adattarsi al piano di lavoro non abituale. Il risultato è stato un intrattenimento di cinque minuti mozzafiato, che ha tenuto incollato lo sguardo degli spettatori dall’inizio alla fine: anche il commento della giuria, incaricata di dare un giudizio tecnico alla coreografia e alla performance, è stato altamente positivo: -Compliments a very very good job!- è stato l’esordio del feedback, il resto della conversazione è stata tutta in discesa. Complimenti per tutto: dalla scelta della musica, del costume e del trucco, l’interpretazione attraverso i movimenti, la precisione tecnica, l’insieme e l’espressività, la scelta dell’attrezzo e del tema proposto; si è tornati a casa adrenalinici soddisfatti, quasi sognanti!

Emozioni e riconoscimenti

Resta la bellissima sensazione di aver fatto parte di qualcosa di grande e unico, restano i suoni, le luci, gli applausi e le voci dei ragazzi che, come gli Angeli di Ike, hanno partecipato all’evento; voci da tutta Europa, unite in un unico grande coro: quello dell’allegria e della forza che solo i ragazzi sanno avere.

Il futuro del gruppo

Far parte degli Angeli di Ike è un onore e la ricerca di giovani talenti, provenienti dal mondo sportivo è un aspetto molto importante, al quale la Team Leader e coreografa Martha non sottovaluta e al quale si dedica continuamente. Chiunque volesse avvicinarsi a questo straordinario mondo, non esiti a contattarci e a seguirci sui nostri social. Ora gli Angeli si prendono una meritata pausa e tutta l’Associazione si ferma per un meritato riposo e svago, dando a tutti appuntamento per settembre. Buona Estate.