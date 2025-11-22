Giuseppe Saronni ospite al ciclocross di Monvalle

Giuseppe Saronni, legatissimo a Parabiago, sarà ospite al ciclocross di Monvalle.

Giuseppe Saronni ospite al ciclocross

L’ex campione del mondo Giuseppe Saronni, cresciuto a Parabiago, sarà l’ospite d’onore al Ciclocross Master di Monvalle in programma domani, sabato 22 novembre 2025. La manifestazione voluta dal Gruppo Sportivo Contini è denominata Premondiale in vista della rassegna iridata di Varese di fine mese. Con la partenza e l’arrivo sulla spiaggia di Gurèe le gare sono previste con le partenze alle 13.30 e 14.30. Domenica all’ippodromo di Varese si disputerà, invece, il Trofeo Società Ciclistica Alfredo Binda, competizione che consentirà ai concorrenti di testare il percorso iridato. La parte agonistica anche in questo caso è prevista con le partenze alle 13.30 e 14.30.