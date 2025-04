Iniziano i campionati di squadra e arrivano i primi positivi riscontri per la Ginnastica Skill di Canegrate.

Ginnastica Skill, continua la striscia positiva di risultati

Nel campionato regionale di serie D LC categoria Allieve, ottimo esordio della squadra composta da Sofia Splendore, Marta Zoia, Agnese Fornara, Martina Mariuzzo, Giada Donadio e Vera Olgiati che essendo infortunata ha supportato le compagne da bordo pedana. Nonostante fossero le più piccole in gara, hanno sfoderato tutta la loro grinta conquistando un buon 8° posto che potrà sicuramente essere migliorato.

Nella stessa categoria resta un po’ di amaro in bocca per qualche imprecisione che ha fermato ai piedi del podio, in 4° posizione, la squadra composta da Martina Stirparo, Ginevra Lampugnani, Marta Restelli, Asia Giannella, Melissa Panetta, Gaia Conte, Eleonora Baratto, Giorgia Biondi supportate a bordo pedana dalla compagna Marta Croci.

Le categorie LB e LE

Nella categoria LB Allieve la squadra composta da Elisa Pucci, Rebecca De Simone, Clara Sandri, Nicole Muscò e Ginevra Parrella, anche loro tra le più piccole in gara, ottengono una splendida 7° posizione su ben 28 squadre partecipanti. Qualche errore per la squadra composta da Maya Tamagni, Zoe Mingardo, Giorgia Borroni e Emma Sidoti che chiude in 12° posizione ma con la certezza di valere molto di più.

Ultima squadra in gara, nella categoria LD Open, quella composta da Melania Cortesi Lauria, Emma Parini, Carlotta Barile, Sara Usai, Rachele Monaco, Carolina Cappellotto e Noemi Turchetti che nonostante qualche errore chiudono in 4° posizione assoluta.

A Crema sono scese in pedana tre skilline impegnate nella prova regionale del campionato individuale LE. Tutte alla prima esperienza in questo difficile e complesso livello, si sono ben comportate conquistando diverse posizioni di rilievo. Tra le Junion 1 Carlotta Barile si aggiudica il titolo di vice campionessa regionale con una gara lineare che le permette anche di ottenere l’oro alle clavette e il bronzo alla palla. Qualche imprecisione per la compagna Sara Usai che termina la sua prova in 13° posizione, ma che saprà sicuramente rifarsi in viata dei prossimi appuntamenti.

Infine, tra le senior 1, Noemi Turchetti conquista un ottimo 4° posto alla round, oltre all’argento alle clavette.

Il settore Gold

Per il settore Gold le ultime due settimane sono state veramente intense.

Prima si è svolta la seconda prova del Torneo Gold Italia con diverse skilline presenti. Nella categoria Junior 2 Sofia Nebuloni chiude al 11° posto e Elisa Santalini al 12°. Nella categoria Allieve 5 Alice Dell’Orto conquista la 17° posizione, Giorgia Zanelli la 26° e Diana Piteri la 27°. Nella categoria Junior 1 Chiara Bertelli ottiene la 18° posizione. Gaia Tandin tra le Senior 1 chiude in 17° posizione, mentre Agata Lucchini, nella categoria Senior 2 conquista la 14° posizione.

È stato un campionato di altissimo livello, dove le nostre ginnaste si sono trovate a competere con ginnaste che militano in serie A o B o che provengono da società con una lunga esperienza nel settore Gold. Con nuovi esercizi, nuovi programmi, nuove difficoltà, le skilline non si sono arrese ed hanno portato in pedana tutta la loro grinta. Da qui si riparte ancora più consapevoli del proprio valore e del lavoro che le aspetta.

La chiusura del campionato di Serie C

Si è concluso anche il campionato di serie C. Altra grande competizione dove le nostre skilline si sono ben difese ottenendo la 27° posizione e recuperando 2 posti rispetto alla gara precedente. L’obiettivo fondamentale era misurarsi con avversarie di spessore e con gli esercizi nuovi costruiti sul nuovo codice ed è stato pienamente raggiunto. In questa ultima prova sono scese in pedana Gaia Tandin al cerchio, Sofia Nebuloni alla palla, Elisa Santalini alle clavette e Agata Lucchini al nastro con Chiara Bertelli a bordo pedana a supportare le compagne.

Lo staff tecnico è molto soddisfatto di tutte le ginnaste scese in pedana e ha ricevuto preziose indicazioni sul lavoro ancora da svolgere ed è già al lavoro per preparare le nuove sfide.

Non solo gare federali comunque per la famiglia Skill: domenica 30 marzo nella palestra di Canegrate, la ginnastica Skill ha organizzato il trofeo Parpaj che ormai da 12 anni fa parte della programmazione societaria. Protagoniste di questa competizione le allieve dei corsi di Canegrate, Solaro, Ossona, Inveruno e Arconate, dai 6 ai 12 anni. Queste giovani skilline si sono confrontate con le pari età delle società di Seregno, Arteritmica Parabiago, e Moderna Legnano. Per tutte è stato un primo approccio alla pedana di gara, un clima di festa, coppe, medaglie e attestati di merito a conclusione della competizione e una grande festa sugli spalti.