Le atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate sono scese in pedana a Lissone nel weekend, dove si è disputata la Seconda Prova del Campionato Individuale LB1. Tutte le ginnaste hanno ottenuto ottimi piazzamenti, frutto del loro impegno in palestra, sotto l’occhio vigile delle tecniche societarie.

Ginnastica Skill Canegrate: Giorgia Paccanelli campionessa regionale

Giorgia Paccanelli nella categoria Allieve 3 è Campionessa Regionale, conquistando il primo gradino del podio con i suoi esercizi al cerchio, in cui ottiene il 1° posto, e alla palla, in cui ottiene il 2° posto. Le compagne di squadra ottengono buoni risultati: Nicole Muscò ottiene l’11^ posizione, con il 1° posto al nastro e il 2° posto alle clavette, mentre Greta Sardone è 24^ e Ginevra Parrella 35^ su 73 atlete partecipanti.

Podi sfiorati e ottimi risultati

Lavinia Usai sfiora il podio per un soffio, nella categoria Allieve 5, raggiungendo la 4^ posizione con un 3° posto sia al cerchio sia alle clavette. La compagna di squadra Mia Cavarretta ottiene la 6^ posizione con il 2° posto alla palla, mentre Alice Almasio ottiene la 14^ posizione con il 2° posto sia alla fune sia al nastro.

Altro podio sfiorato per soli 0,05 centesimi, nelle Allieve 1, per Giulia Mastrorosa, che ottiene il 4^ posto su 53 ginnaste partecipanti, con il 2° posto al cerchio e 3° posto al corpo libero. Nella stessa categoria Eleonora Loffredo raggiunge la 9^ posizione con il 1° posto alle clavette, la compagna di squadra Carolina Casamassima si classifica in 16^ posizione e Ioana Tanase in 22^ posizione.

Nella categoria Allieve 4, Rebecca De Simone conclude la sua gara in 9^ posizione, ottenendo il 1° posto alla fune, seguita in 12^ posizione da Sophie Morandi e da Elisa Pucci in 14^ posizione con il 1° posto al nastro, su ben 63 ginnaste.

Elisa Gagliano, categoria Senior 1, chiude in 9^ posizione a causa di alcuni errori, ottenendo comunque il 3° posto sia alla fune sia al nastro.

Nella categoria Allieve 2 Asia Hoxha termina la propria competizione nella 25^ posizione. Francesca Bassi, Junior 1, termina in 12^, mentre la compagna Chiara Lo Meo, Junior 2, termina in 20^ posizione, dimostrando grandi miglioramenti rispetto alla Prima Prova.

Ancora una volta le atlete della società tornano a casa con un bagaglio di esperienze positive, pronte ad affrontare con grinta e determinazione il Campionato di squadra delle prossime settimane.