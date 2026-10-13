Ginnastica Skill, buona partenza nella Winter Club LB1 di Arcore

Le atlete della società conquistano piazzamenti e punteggi di rilievo nelle categorie Allieve e Open

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Le atlete della Ginnastica Skill di Canegrate hanno inaugurato la nuova stagione sportiva nel palazzetto Unimec di Arcore, dove sabato si è disputata la 1^ prova regionale della competizione a squadre Winter Club LB1.

I risultati ad Arcore

Le atlete della categoria Allieve ottengono degli ottimi risultati: 5° posto per la squadra Parrella-Muscò-Sardone, con il 2° punteggio alla fune per Ginevra Parrella e il 2° punteggio al nastro per Nicole Muscò; 9° posto pari merito per la squadra Casamassima-Hoxha-Tanase e la squadra Ludovico-Mastrorosa, con il 3° punteggio al corpo libero per Matilde Ludovico.

Open e prospettive per la prossima gara

Nella categoria Open la squadra Almasio-Bassi-Gagliano-Lo Meo termina al 6° posto con il 2° posto alla fune per Alice Almasio e il 3° posto alle clavette per Chiara Lo Meo.

Nonostante alcune imprecisioni che hanno purtroppo compromesso il risultato finale, tutte le atlete sono scese in pedana con grinta e determinazione e sono pronte a tornare in palestra per affinare i loro esercizi e affrontare con ancora più caparbietà la prossima gara.