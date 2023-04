Ginnastica Skill ancora sul podio

Un altro fine settimana di grandi soddisfazioni per la ginnastica Skill.

Skill, un argento e due bronzi alla prova regionale del campionato d’insieme

La società sportiva di Canegrate ha visto scendere in pedana tre coppie per la prova regionale del campionato d’insieme.

Nella categoria LB2 allieve Giogia Borroni ed Emma Sidoti, con un esercizio frizzante alla palla, sono salite sul terzo gradino del podio sorridenti e soddisfatte per la bellissima esecuzione.

Le più grandi non sono state da meno e nella categoria LD2 Open entrambe le coppie hanno esecuzioni precise e spettacolari ai cerchi e hanno chiuso la prova conquistando l’argento con Gaia Tandin e Francesca Trombin e il bronzo con Carolina Cappellotto e Aurora Carini.

Applausi anche per le piccole ginnaste del corso propedeutica e del corso base

Ad aprire questo fine settimana di grande spettacolo, sabato 22 aprile 2023 le piccole ginnaste del corso propedeutica e del corso base si sono esibite per conquistare i brevetti, sostenute da un grandissimo calore e tante emozioni sugli spalti da parte dei genitori, ma anche da parte delle ginnaste che sono rimaste dopo l’allenamento a supportare queste giovanissime compagne.

"Un eterno procedere verso il meglio, non per vincere, ma per crescere"

Chiudiamo con il messaggio della presidente Milena Vergottini per tutte le sue atlete, di qualunque livello facciano parte:

"Esecuzione, esecuzione e esecuzione ancora, per spingerci ogni volta un po’ più in là del nostro meglio. Questa è la ritmica: un eterno procedere verso il meglio, non per vincere, ma per crescere. Date sempre il meglio Skilline".