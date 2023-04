Fine settimana con grandi soddisfazioni per la Ginnastica Skill

Fine settimana di grandissimi impegni per la ginnastica Skill, impegnata su ben 3 fronti differenti.

Sabato nella palestra di casa di Canegrate si è svolto il Trofeo Parpaj, gara intersocietaria dedicata al corso avanzato e alle esordienti.

Settimana di gare e soddisfazione per la ginnastica Skill

Ottima l’organizzazione della gara e grande emozione per la prova pedana di queste giovani skilline che per la prima volta si sono confrontate con una giuria e delle avversarie. Per tutte grandi soddisfazioni e molta voglia di mostrare tutto il lavoro svolto in una giostra di emozioni che ha coinvolto anche il pubblico che ha applaudito calorosamente alle performance di tutte le ginnaste in gara.

Per la ginnastica Skill sono scese in campo le allieve del corso base Elkadi Amira Diletta, Ligorio Giada, Recalcati Kristel e Seydi Daniela; per il corso avanzato junior si sono messe alla prova Badia Angelica, Gagliano Elisa, Gagliano Nicole, Seydi Marianna e Alberio Maddalena. Infine tra le esordienti sono scese in pedana Brucoli Isabel Delgado Clara, Di Bartolo Sofia, Donadio Giada, Fornara Agnese, Mariuzzo Martina, Muscò Nicole, Parrella Ginevra, Sangiorgia Mia, Volontè Alessandra e Zoia Marta.

Le gare a Desio

Domenica a Desio si è svolta la seconda prova regionale serie D LD e LE. Aprono le danze nella categoria LD Open Carini Aurora, Cappellotto Carolina, Fanizzi Giulia, Tandin Gaia, Trombin Francesca ed è subito podio. Un ottimo collettivo e un buon esercizio individuale, insieme ad una successione strepitosa premiata con il miglio punteggio di giornata, portano le skilline sul terzo gradino del podio sostenute da un grande tifo sugli spalti.

Tifo che non è sicuramente mancato anche alla squadra LD allieve che con una prova magistrale sbaragliano la concorrenza e conquistano il primo gradino del podio. Barile Carlotta, Bertelli Chiara e

Usai Sara si confermano ottime interpreti di questa competizione e portano a termine tre esercizi senza

alcuna sbavatura.

Anche le allieve LE non sono da meno: Conte Gaia, Dell’Orto Alice, Piteri Diana e Zanelli Giorgia

eseguono tre esercizi brillanti che incantano pubblico e giuria e conquistano il secondo oro di giornata

confermando il risultato della prima prova regionale.

La serie C di scena a Padova

Chiudiamo il lungo resoconto con la squadra di serie C impegnata a Padova nella terza e ultima prova di

zona tecnica. Nuove emozioni e nuove sfide per le portacolori canegratesi che chiudono la loro prima

esperienza in un campionato Gold scalando di altri due posti la classifica (27e classificate) e con grandi

spunti per proseguire la strada verso nuove soddisfazioni: congratulazioni a Croce Sofia, Liardo Noemi,

Lucchini Agata e Santalini Elisa sostenute a bordo pedana dalla compagna Nebuloni Sofia e da un tifo

indiavolato sugli spalti per aver superato le ansie e i timori della vigilia ed aver così portato a termine un

primo grande passo nel settore Gold.