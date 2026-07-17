Due medaglie nazionali, nove finali conquistate e una società che continua a crescere ai massimi livelli della ginnastica ritmica italiana. È il bilancio straordinario dell’ASD Ginnika 2001 di Pero (Milano) ai Campionati Nazionali Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, andati in scena a Rimini durante Ginnastica in Festa dal 20 al 28 giugno 2026 la più importante manifestazione nazionale del settore.

Ginnastica ritmica, trionfo Ginnika 2001 ai nazionali: un oro e un argento

A far esultare la società sono soprattutto Giorgia Cipullo e Margherita Scarpellini, protagoniste assolute della rassegna tricolore.

Nella categoria LB1 Allieve 3, Giorgia Cipullo ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana di categoria alla fune, imponendosi dopo un lungo percorso di qualificazione che durante l’anno ha visto confrontarsi le migliori ginnaste provenienti da tutta Italia. Un risultato di assoluto prestigio, confermato anche dal 6° posto nella finale nazionale alle clavette, a testimonianza della completezza tecnica dell’atleta.

Grande soddisfazione anche per Margherita Scarpellini, che nella categoria LC2 Senior 3 ha conquistato il titolo di Vicecampionessa Italiana di categoria alle clavette, salendo sul secondo gradino del podio nazionale al termine di una gara di altissimo livello.

Le due medaglie rappresentano il punto più alto di una trasferta che ha visto la Ginnika 2001 presentarsi con 23 ginnaste, distinguendosi ancora una volta tra le società più competitive del panorama nazionale.

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I risultati di squadra e individuali

I risultati non si sono fermati ai podi. L’insieme LD1 Open formato da Amelia Casaletti, Gaia Airaghi e Martina Castellini ha conquistato un prestigioso 5° posto nazionale, mentre l’insieme LB1 Allieve, composto da Sveva Mandelli, Iris Pugnale, Giorgia Cipullo e Irene Lucini, ha centrato la finale nazionale chiudendo al 18° posto.

Nella categoria LC2 Allieve, Alma Bolzacchini e Latdawan Montali hanno concluso la finale con un eccellente 5° posto, mentre Nina Pugnale ed Emanuela Arapaj hanno terminato 17ª nella categoria Open.

Importanti risultati anche nelle Serie D LB Open, dove entrambe le squadre della Ginnika hanno conquistato la finale nazionale: Serena Lillo, Ginevra Quattrone, Giorgia Starace e Cloe Pugnale hanno chiuso all’8° posto, mentre Clara Filippi, Viola Botterio ed Emina Bolzacchini hanno ottenuto il 14° posto, confermando il valore della società anche nelle competizioni di squadra.

Le finali sfiorate

Molte altre ginnaste hanno sfiorato le finali di specialità, dimostrando la qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione. Tra queste Alma Bolzacchini, Latdawan Montali, Martina Castellini, Nina Pugnale, Amelia Casaletti, Emina Bolzacchini, Viola Botterio, Clara Filippi, Sveva Mandelli, Iris Pugnale, Irene Lucini e Cloe Pugnale, fermate spesso per pochi decimi dall’accesso alle finali.

Momenti speciali

Tra i momenti più emozionanti della manifestazione anche il ritorno in pedana, nella gara d’insieme LC1 Open, delle allenatrici Margherita, Sara, Giorgia e Beatrice, che hanno emozionato il pubblico dimostrando come la passione per questo sport continui ben oltre l’attività agonistica.

Le parole della società

La presidente della società, Lorena Anti, commenta con entusiasmo:

“Sono orgogliosa ed entusiasta dei risultati ottenuti in questa emozionante trasferta. Grazie alla deliziosa Giorgia che ci ha regalato una medaglia d’oro e a Margherita che quando scende in pedana è sempre uno spettacolo e ha conquistato un argento nazionale. Sono soddisfazioni che motivano e fanno ben sperare per il futuro della nostra associazione.”

Le fa eco la Direttrice Tecnica Beatrice Scarpellini:

“Ogni trasferta lascia un’emozione e un ricordo indelebile. Vedere crescere tutte le nostre ginnaste è motivo di orgoglio e dimostra come il lavoro svolto quotidianamente in palestra stia andando nella direzione giusta. Siamo già cariche e pronte per tuffarci nella prossima stagione sportiva.”

Un bilancio positivo

La spedizione romagnola si chiude così con un titolo di Campionessa Italiana, un titolo di Vicecampionessa Italiana, nove finali nazionali e numerosi piazzamenti di prestigio, confermando la Ginnika 2001 tra le società di riferimento della ginnastica ritmica italiana e premiando il lavoro quotidiano di tecnici, atlete e famiglie.