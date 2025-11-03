Ginnastica artistica, gli atleti della Perseverant staccano il pass per le fasi nazionali

Importante risultato sportivo per la società Perseverant Asd di Legnano. Dopo aver ottenuto la seconda piazza nel Campionato a squadre Regionale Gold2 di ginnastica artistica maschile di Cassano d’Adda, nella giornata di lunedì i nove ginnasti Gold dell’associazione si sono infatti qualificati alla fase nazionale della competizione.
Ginnastica artistica, successo per gli atleti della Perseverant
I ragazzi, allenati dal tecnico Riccardo Tosca, sono saliti sul secondo gradino del podio durante la gara regionale, confermando il piazzamento già ottenuto nella prima gara, che permette alla squadra di andare alla fase nazionale per la finale in programma a Fermo il prossimo 21 Novembre.
Una prestazione che fino all’ultimo sembrava poter condurre i giovani legnanesi al trionfo. Per solo mezzo punto infatti, Sergio Ponzelletti, Riccardo Gariboldi, Andrea Paolo Marinoni e Nicolò Morrone, non sono riusciti ad aggiudicarsi il primo posto. Grazie all’ottima prestazione eseguita si presenteranno ugualmente alla finale consapevoli delle loro grandi potenzialità per ottenere un risultato in linea con le aspettative.