Domenica 18 gennaio Canegrate sarà una delle capitali della corsa campestre lombarda con la tappa del Cross per Tutti, circuito che anche per questa edizione sta facendo registrare numeri importanti.

Già più di 2500 iscritti a Cross per tutti in programma domenica

A pochi giorni dal via, infatti, gli iscritti complessivi al circuito hanno già superato quota 2.500, confermando il grande interesse attorno a una manifestazione che unisce sport, territorio e partecipazione.

Il ritrovo è fissato alle ore 8 al centro sportivo “Sandro Pertini” di via Terni, dove saranno allestiti anche un ristorante e un bar a servizio di atleti e accompagnatori. Il primo via scatterà alle 9 del mattino. «In totale sono previste 22 gare con tutte le categorie della federazione – spiega Umberto Scordamaglia, segretario dell’Atletica PAR Canegrate e responsabile organizzativo di tappa –. Il primo via verrà dato alle 9 di mattina. Lo scorso anno erano oltre 2.000 gli atleti all’arrivo a Canegrate. Ad oggi gli iscritti al circuito hanno passato i 2.500».

Dove si svolgeranno le gare

Le gare si svolgeranno nei prati di Canegrate, attraversando anche il boschetto del Parco del Roccolo, duramente colpito dalla tempesta del 2023 ma oggi nuovamente fruibile grazie agli interventi di pulizia e recupero.

«Abbiamo un tracciato diviso in due: una parte sul prato e un’altra all’interno del boschetto del Parco del Roccolo, che è stato pesantemente colpito nel 2023 – prosegue Scordamaglia –. L’area in questi anni è stata ripulita e si stanno creando percorsi sportivi permanenti». Un passaggio che restituisce valore sportivo e simbolico a un’area verde centrale per il territorio.

La tappa ha il patrocinio del Comune di Canegrate e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«La grande partecipazione che il Cross per Tutti continua a registrare dimostra quanto lo sport sia capace di coinvolgere persone di tutte le età e di creare un forte senso di appartenenza, è l’esempio concreto di come lo sport possa diventare espressione autentica del territorio e delle sue comunità – afferma Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –. Gare come questa valorizzano luoghi, associazioni e volontariato, creando occasioni di incontro e partecipazione che vanno oltre l’aspetto agonistico. La corsa campestre è una disciplina che insegna il valore dell’impegno, della perseveranza e del rispetto, non solo delle regole ma anche degli avversari e dell’ambiente, valori fondanti anche del nostro modo di fare banca».

Le caratteristiche del percorso

Il percorso di gara, lungo due chilometri, è stato disegnato per esaltare tutte le caratteristiche della corsa campestre. Il primo tratto, interamente in erba, consente di spingere sull’acceleratore, con ripartenze tecniche che metteranno alla prova ritmo e reattività degli atleti. La seconda parte, di circa 800 metri, propone invece saliscendi e cambi di direzione continui, apparentemente scorrevoli ma in grado di segnare le gambe, soprattutto con il passare delle gare. Fango, freddo e fatica non mancheranno, così come lo spirito autentico del cross, quello che “fa divertire soffrendo”. La compattezza del circuito offrirà inoltre numerosi punti di osservazione, garantendo spettacolo anche per il pubblico.

Dopo Canegrate, il circuito proseguirà l’8 febbraio a Lissone, il 1° marzo a Cinisello Balsamo e l’8 marzo a Brugherio, completando un calendario che continua a rappresentare uno dei momenti sportivi e aggregativi più significativi per l’atletica di base in Lombardia.