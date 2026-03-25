L’impegno agonistico è iniziato il sabato con i due allievi Riccardo Gariboldi e Andrea Marinoni, allenati da Riccardo Tosca

Nel weekend del 21-22 marzo, si è svolta a Mortara la prima prova regionale del campionato Gold Allievi e la seconda prova del campionato Silver LE J2, in entrambe le competizioni il team maschile della Perseverant di Legnano è riuscita a portare a casa medaglie e podi, contando un primo posto nell’ All-Around della categoria Junior 2 e un secondo posto nell’ All-Around della categoria Allievi 3, con ben 6 medaglie per specialità.

Gara individuale regionale degli atleti della Perseverant

L’impegno agonistico è iniziato il sabato con i due allievi Riccardo Gariboldi e Andrea Marinoni, allenati da Riccardo Tosca e accompagnati in gara da Elena Colombo, hanno svolto una buona gara, portando a casa un bel secondo posto nella categoria A3 Gold, li aspetterà un’altra prova regionale a Torino nel mese di Aprile; il responsabile di sezione, Riccardo Tosca si dice però soddisfatto essendo la prima prova dei ragazzi, che sono ancora in fase di apprendimento dei nuovi esercizi con nuove difficoltà inserite e non sono ancora al top della forma.

Nella giornata di domenica invece si è svolta la seconda prova della categoria Junior 2 in cui ha partecipato Francesco Burul, il campione italiano in carica in questa categoria, che in questa prova si aggiudica il primo posto generale, staccando la seconda posizione di ben 7 punti, e si prende di forza anche 5 primi posti agli attrezzi di specialità corpo libero, parallele, cavallo con maniglie, volteggio e sbarra ed un secondo posto agli Anelli; il tecnico non può non dirsi soddisfatto del lavoro svolto dal suo ginnasta.

In Società c’è grande entusiasmo e soddisfazione per questi ginnasti e tutto promette bene per le prossime competizioni che porteranno alle fasi decisive della stagione agonistica.