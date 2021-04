Gabriele Lisciandro lascia il segno nella Cinque Mulini Juniores internazionale

Gabriele Lisciandro, con i colori dell’Atletica San Vittore Olona, ha preso parte alla celebre corsa campestre.

Gabriele Lisciandro diventa internazionale

L’edizione 2021 della Cinque Mulini, corsa campestre famosa in tutto il mondo e che si corre a San Vittore Olona e che ha visto anche stavolta i big dell’atletica mondiale, passerà alla storia per le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria del Covid, per il ritorno di partenza e arrivo nel Vallo. Ma non solo: anche perchè Gabriele Lisciandro, forte atleta dell’Atletica San Vittore Olona, ha gareggiato e ben impressionato alla corsa Juniores internazionale.

Il racconto della gara

“Alle 11.45 Gabriele Lisciandro, accompagnato dalla sua coach Silvia Di Meco, si schiera sulla linea di partenza – raccontano i compagni di squadra – Al via la gara Juniores internazionale maschile, che vede gli atleti impegnati per 8200 metri, all’interno di un percorso di 2 km circa. Gabriele, reduce dal Cross Campaccio Internazionale della settimana scorsa, in cui ha dato prova di grande resistenza e tenacia, è l’unico soldato sceso in campo a difendere i colori sociali in questa giornata di gara. Grazie ad una partenza fin troppo grintosa, il nostro porta-colori mantiene un passo veloce per tutto il primo giro, ma dopo i primi 2 km la fatica inizia a farsi sentire; infatti, il nuovo tracciato metterebbe a dura a prova anche i più avvezzi alle corse campestri, poiché impervie salite e ripide discese sull’erba accompagnano lo sfondo agreste dei mulini. Ma il nostro Gabri non molla!

Dopo aver preso le misure con i primi due giri, allunga il passo con un ottimo ritmo per tutti i rettilinei, preparando le arrampicate finali: una brillante uscita dal Mulino Meraviglia in accelerazione, lo porta fino in fondo a questa titanica impresa. 32′ 32″ per il nostro atleta, formidabile Gabri! Un ringraziamento speciale va ai volontari dell’atletica San Vittore Olona, che hanno contribuito con tanto impegno alla riuscita di questa splendida manifestazione”.

Le foto: