Fusione nel segno della solidarietà tra La Meserese e la Polisportiva Aisacalcio Asd: cambio di nome e direttivo

Novità nel mondo del calcio locale per La Meserese, proprio nell’anno in cui la l’associazione sportiva amatoriale di Mesero celebra il 40esimo anniversario.

La storia

La Meserese, fondata da Giuseppe Porta nel 1986, attraverso l’impegno sportivo da sempre raccoglie fondi per finanziare i progetti di ricerca promossi da Aisa (Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche) volti a contrastare gli effetti e debellare l’atassia, malattia consistente nella mancanza di coordinazione muscolare che rende difficoltoso eseguire i movimenti volontari. Fino al 2023 La Meserese ha fatto parte proprio del campionato di calcio organizzato da Polisportiva Aisa, versando il proprio contributo al termine di ogni stagione calcistica.

Dal 2024 però Polisportiva Aisa non è più riuscita a dare continuità alle competizioni, causa la mancanza di un numero minimo di squadre partecipanti. Nonostante ciò La Meserese ha comunque continuato nel proprio impegno, affiliandosi al Campionato amatori Acsi calcio a 11 Legnano, con sempre la stessa finalità: raccogliere fondi per l’associazione Aisa.

L’anniversario

«In questo anno 2026, abbiamo raggiunto un traguardo storico, siamo l’Associazione di calcio amatoriale esistente più longeva della nostra zona – affermano i membri del direttivo – Questi 40 anni di attività calcistica e sociale, ci hanno spinti a continuare sempre più in prima linea, subentrando alla Polisportiva Aisa Calcio, che altrimenti avrebbe chiuso e costituendo un’unica società con nome e statuto che include e mette insieme le due realtà: La Meserese Aisa Calcio».

Il direttivo

Il direttivo della società è così composto: presidente Massimiliano Temporiti, presidente onorario Francesco Baratta, vicepresidente Gabrio Fontana, segretario Luciano Colombo, consiglieri Matteo Garavaglia, Marco Temporiti, Aldo Incalcaterra, Damiano De Biasi, Valerio Barni, Carlo Alberto Danelli e Matteo Pagani.