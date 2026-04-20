Frogs a valanga sui Rhinos: Legnano domina “rivalry”

I Frogs Legnano dominano la “rivalry” con Rhinos Milano con il risultato di 36-0 in occasione della Week 7 del campionato Ifl. Sul campo del Vigorelli, i legnanesi segnano la quarta vittoria in stagione su quattro partite disputate.

L’inizio della partita è caratterizzato da grande equilibrio, con entrambe le difese protagoniste e gli attacchi incapaci di concretizzare nei primi drive. A sbloccare il punteggio, a metà del primo quarto, è la difesa dei Frogs: Edoardo Gallo (#5) forza un fumble nella end zone avversaria, firmando una safety che vale i primi due punti dell’incontro.

Nel secondo quarto arriva il primo touchdown neroargento di Matteo Rai (#89) su passaggio di Josh Taylor (#0), la cui conversione non va a buon fine, seguito poco dopo da una nuova segnatura di Niccolò Pulsinelli (#13) sempre su lancio del QB: questa volta la conversione di Carlo Tenerini (#77) è buona. La micidiale difesa neroargento mantiene la end zone inviolata e un terzo touchdown firmato da Matteo Mozzanica (#88) su passaggio di Taylor chiude il secondo tempo, andando all’intervallo sul 22-0 per Legnano.

Al rientro dagli spogliatoi il divario si amplia ulteriormente: i Frogs segnano su corsa di Dylan Auriemma (#27), con trasformazione positiva di Tenerini. Verso la fine del terzo quarto arriva anche il touchdown dell’import Luke Caliendo (#19) su passaggio, che porta il punteggio sul definitivo 36-0.

L’ultimo quarto scorre senza ulteriori segnature, ma a fare la differenza per tutta la partita è stata soprattutto la prestazione della difesa dei FROGS, impeccabile nel non concedere punti e nel mettere costantemente sotto pressione l’attacco Rhinos, provocando diversi fumble e alcuni sack, e offrendo più opportunità alla propria offense.

“Sono davvero soddisfatto dei ragazzi dopo la vittoria di oggi. La difesa è stata semplicemente impressionante: quattro turnover e una safety, un lavoro straordinario. La linea difensiva ha mostrato quanto sia forte – commenta Cody Kent, head coach Frogs Legnano – Gli special team hanno avuto alti e bassi, ma i due punt bloccati sono stati fondamentali. Buoni anche i ritorni su punt e kickoff, anche se abbiamo sbagliato la nostra prima trasformazione della stagione e due field goal: sui giochi calciati dobbiamo migliorare. In attacco diversi skill player hanno fatto la differenza: Matteo Rai efficace sia nei blocchi che con un bel touchdown, lo stesso per Niccolò Pulsinelli e Matteo Mozzanica. Dylan Auriemma ha segnato su una grande corsa costruita dalla linea offensiva, e Josh ha saputo muoversi fuori dalla tasca e creare gioco. Tante cose positive, ma da domani si torna a lavorare sugli aspetti da migliorare.”