Franco Barone quarto ai campionati mondiali di Kettlebell lifting

Dopo il terzo posto al campionato Europeo 2023 nella disciplina Kettlebell Lifting l’atleta di Lainate Franco Barone ottiene il Quarto Posto al Campionato Mondiale 2025 svoltosi in Italia a Busto Arsizio nella disciplina Snatch 10 minuti categoria Master 87kg.
Il 20 Dicembre 2025 al Trofeo Internazionale Festival kettlebell Sport WKSF a Turbigo Franco Barone conquista il secondo Posto nella disciplina Military Snatch 12 minuti per 238 ripetizioni con ktb da 16kg. Nel corso della
manifestazione all’atleta Lainatese gli viene consegnato dal presidente della Federazione Italiana kettlebell Sport Oleh Ilika la targa per meriti Sportivi per la stagione agonistica 2025.