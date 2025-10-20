Nella settimana partita del campionato di Eccellenza si scontrano il Sedriano e la Caronnese: il match si conclude in parità.
Fra Sedriano e Caronnese finisce in parità
La partita si apre subito al 2’ con Malvestio che aggancia di testa un cross dalla fascia destra e manda alto sopra la traversa.
Al 13’ ci prova ancora Malvestio di testa su cross di Dugo ma la palla termina sul fondo.
La Caronnese presidia nettamente la metacampo avversaria costringendo il Sedriano a difendersi e a reagire con sparute azioni in contropiede dove si evidenziano in più di un’occasione gli inserimenti sulla tre quarti di Bergogni
Al 35’ per doppia ammonizione (criticabile la decisione dell’arbitro) Malvestio lascia il campo anzitempo.
Al 37’ c’è una bella occasione per i rossoblu con Colombo che libera al tiro Cerreto respinto dalla difesa in angolo.
Allo scoccare della fine del primo tempo, al 45’, la Caronnese passa in vantaggio con un gran gol di Vitofrancesco su un preciso passaggio filtrante di Cannizzaro: 1-0.
La ripresa
Inizia la ripresa e al 12’ Vinetot pareggia i conti con un colpo di testa sulla corta distanza che colpisce il palo ed entra in rete: 1-1.
Al 18’ Galletti con un forte colpo di testa aggancia una punizione di Vitofrancesco e costringe l’estremo difensore avversario Menegon al miracolo sulla linea di porta.
Al 44’ Ghibellini non aggancia a pochi metri dalla porta un preciso traversone di Vitofrancesco.
Al 47’ è lo stesso Ghibellini a lasciare il campo per fallo da ultimo uomo. Sulla successiva punizione dal limite Menini imbecca il palo.
La partita termina dopo quattro minuti di recupero. Per la Caronnese, costretta a giocare in dieci per oltre metà del tempo regolamentare, una partita complicata ma gestita con cuore e orgoglio fino alla fine.
Prossimo impegno per la Caronnese questo mecoledì 22 Ottobre quando i rossoblù disputeranno gli ottavi di Coppa Italia: alle 20.30 sempre al Comunale di Caronno Pertusella l’appuntamento da non mancare è per CARONNESE-SEREGNO.
Il tabellino della partita
TABELLINO CARONNESE-SEDRIANO 1-1
CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Dugo (20′ st Ghibellini), Galletti, Vaghi, Dilernia, Malvestio, Cannizzaro, Colombo, Corno (29′ st Rossi), Cerreto (1′ st Ortelli). A disposizione: Trombetta, Sorrentino, Tumino, Serati, Savino, Signorile. All. Michele Ferri
SEDRIANO: Menegoni, Calvio (1′ st Inchingolo), Vinetot, Bonora (32′ st Gelao), Tomassone, Bergogni (23′ st Doldi), Garavaglia (39′ st Ornaghi), Gianelli, Cannata (46′ st La Mattina), Mammetti, Menni. A disposizione: Ielmini, Parrella, Celano, Calasso. All. Gianluca Imbriaco
ARBITRO: Marco Pievani di Bergamo
ASSISTENTI: Paolo Rossi di Bergamo e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo
RETI: 45′ pt Votofrancesco (C), 12′ st Vinetot (S)
AMMONITI: Dilernia (C), Cannizzaro (C), Cerreto (C), Ortelli (C), Inchingolo (S)
ESPULSI: Malvestio (C), Ghibellini (C)
RECUPERO: 1′ primo tempo, 4′ secondo tempo