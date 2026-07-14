Flag football, i Frogs si confermano al vertice della Conference A

I Frogs 65ers archiviano un altro weekend perfetto concludendo il Bowl nuovamente imbattuti e conquistando la vittoria piena in tutte e le ultime quattro partite disputate

Domenica scorsa è stata una grande giornata di Flag Football (lanversione del Football Americano senza contatto, disciplina olimpica) quella andata in scena al Campo dell’Amicizia di Legnano, dove i Frogs 65ers hanno ospitato e dominato uno dei Bowl interdivisionali del Campionato Italiano Senior, consolidando la loro posizione al vertice della Conference A con quattro vittorie su quattro partite.

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Tutti i team che hanno partecipato alla competizione

Nove i team partecipanti, provenienti da nord e sud Italia e appartenenti ai Gironi Nord Ovest – FROGS 65ers, Daemons Monza Brianza, Giaguari Torino, Minotauri Torino e Penguin/Skorpions Varese – e Girone Sud – Cardinals Palermo, Caribdes Messina, Elephants Catania e Sharks Palermo – con diciotto incontri disputati in contemporanea su tre campi per una giornata intera di sport, spettacolo e grande agonismo.

Continua il momento positivo

I Frogs 65ers archiviano un altro weekend perfetto: hanno, infatti, concluso il Bowl nuovamente imbattuti, conquistando la vittoria piena in tutte e quattro le partite disputate: 48-12 contro Giaguari Torino, 46-19 contro Minotauri Torino, 64-12 contro Cardinals Palermo e 44-0 contro Elephants Catania. Legnano porta, dunque, il proprio record stagionale a 16 vittorie in 16 partite, confermandosi imbattuti e chiudendo la stagione regolare al primo posto della Conference A davanti, per criteri di spareggio, ai Mad Dogs Milano, anch'essi autori di una stagione perfetta. Tutti i risultati del Bowl sul sito della Federazione https://www.fidaf.org/campionati/bowl.asp?id=233.

Le prossime tappe

Risultati che certificano la solidità di una franchigia, già vincitrice negli anni di 6 titoli italiani e 2 Coppe Italia, capace di esprimere continuità, qualità e intensità sia in attacco sia in difesa. Con gli incontri del weekend si è quindi definito anche il ranking delle due Conference e le venti squadre qualificate all’InterConference Bowl, il 25 e 26 luglio a Ferrara, dove i Frogs 65ers affronteranno anche i migliori team dei Gironi fin qui non incontrati: le migliori dieci squadre di ciascuna Conference, infatti, scenderanno in campo in un nuovo turno di sfide incrociate che definirà ulteriormente il ranking nazionale in vista della fase conclusiva del Campionato italiano senior.