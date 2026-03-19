Con l’annuncio ufficiale dei gironi da parte della FIDAF prende il via la stagione 2026 del Flag Football italiano, sempre più centrale nel panorama sportivo nazionale e proiettata verso il debutto olimpico ai Giochi di Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Flag football: Frogs in campo per i campionati 2026

Il Campionato Italiano Flag Senior 2026, categoria di punta, vede quest’anno 29 squadre suddivise in 6 gironi, organizzati in due Conference. Il format, nell’ottica di assicurare spettacolo e competizione, prevede bowl divisionali e interdivisionali, una fase Interconference riservata alle migliori squadre di ciascuna Conference, 16 partite di regular season e un ranking nazionale che definirà l’accesso alle fasi finali.

FROGS Legnano 65ers saranno fra i protagonisti del Campionato, portando in campo anche la lunga esperienza ai massimi livelli del Flag Football nazionale e internazionale dei 65ers, che vedono quest’anno una formazione rafforzata da diversi nuovi ingressi, che già si è distinta nel prestigioso Torneo Internazionale Interflag di Madrid, dove ha giocato la semifinale contro il nostro Blue team, la nazionale flag italiana che si sta preparando ai campionati mondiali per l’accesso alle Olimpiadi 2028. Nei tre tornei internazionali giocati da inizio 2026, i 65ers si sono sempre piazzati fra le prime quattro classificate.

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Chi affronteranno i Frogs

Inseriti nel Girone Nord-Ovest, i FROGS 65ers affronteranno Daemons Monza Brianza, Giaguari Torino, Minotauri Torino e Skorpions Varese. L’esordio stagionale è fissato per domenica 22 marzo 2026 al Centro Sportivo Robilant di Torino, mentre il secondo appuntamento si terrà domenica 19 aprile 2026 al Campo Skorpions Varese a Vedano Olona.

Ma non solo nella categoria regina saranno presenti i FROGS, che saranno infatti in campo anche nelle categorie giovanili Under 13 e Under 17.

L’Under13 sarà impegnata nel girone E con Daemons Monza Brianza, Honey Badgers Formigine e Panthers Parma, con bowl in programma domenica 12 aprile a Legnano, sabato 25 aprile a Concorezzo e domenica 3 maggio a Parma.

L’Under17 nel Girone G affronterà invece Gorillas Varese e Rams Milano, nei bowl di domenica 12 aprile a Varese, domenica 19 aprile a Vimodrone e sabato 16 maggio di nuovo a Varese.

Un impegno che va oltre la competizione e che conferma la solidità e la visione a lungo termine del progetto FROGS, sempre più strutturato come realtà a 360 gradi nel football americano: i FROGS continuano a investire con decisione nei settori giovanili, Flag così come Tackle, costruendo un percorso strutturato che accompagna gli atleti dalla prima formazione fino ai team senior.